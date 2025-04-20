Україна пропонує РФ продовжити перемир'я після Великодня: в США відреагували

В Державному департаменті США заявили, що вони "вітатимуть" продовження припинення вогню між РФ та Україною, якщо таке відбудеться після завершення "великоднього перемир'я".

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Про це повідомляє Reuters з посилання на заяву спікера Держдепу.

У відомстві зауважили, що побачили "оголошення президента Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем".

"Ми, як і раніше, віддані досягненню повного і всеосяжного припинення вогню", — йдеться в заяві.

Також у Державному департаменті США оцінюють "серйозність намірів у цьому випадку", а тому "привітали б продовження цих дій [перемир'я — ред.] і після неділі [Великодня]".

Журналісти пишуть, що обидві сторони "вдають, що дотримуються великоднього перемир'я, та насправді продовжили ведення бойових дій у суботу, які посилилися в неділю".

Раніше в Кремлі повідомили, чи збираються продовжувати "великоднє перемир'я". Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі очільник Кремля Володимир Путін не давав "команди" на продовження

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує РФ відмову від ударів на 30 днів з опцією продовження. На думку глави держави, відмова Кремля означатиме, що саме Росія бажає продовження війни.