"Використовували HIMARS": в РФ відповіли на заклики продовжити "великоднє перемир'я"

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у порушенні так званого "великоднього перемир'я" з використанням американських артилерійських реактивних систем HIMARS.

Related video

Про це заявила речниця МЗС РФ Маріях Захарова у відповідь на заклики Державного департаменту США продовжити режим припинення вогню між Росією та Україною після Великодня.

"Так його київський режим і під час Великодня не дотримувався. Причому використовували на Банковій для порушення перемир'я американські ж озброєння HIMARS", — написала Захарова.

Вона підкреслила, що вважає це не випадковістю, а закономірністю.

"Адже під час мораторію на завдавання ударів по ПЕК (паливно-енергетичний комплекс, — ред.) Зеленський, який на нього погодився, прицільно бив по цивільній енергетичній інфраструктурі", — наголосила Захарова.

Водночас, окрім обвинувачень у бік України, вона так і не пояснила, чи згоден Кремль продовжити так зване "великоднє перемир'я".

Пост Марії Захарової Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 квітня Володимир Зеленський запропонував відмовитися від будь-яких ударів на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження.

У цей же день прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі Володимир Путін не давав "команди" на продовження "великоднього перемир'я".