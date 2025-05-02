ЗС РФ отримали наказ заблокувати важливий плацдарм, який утримують ЗСУ, — експерт

Заява Міноборони Росії заявили про створення так званої смуги безпеки в прикордонних районах Сумської області не відповідає дійсності, оскільки ЗСУ продовжують утримувати позиції в Курській області.

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Про це в ефірі FREEДОМ сказав військовий експерт Владислав Селезньов.

"Плацдарм, який утримує українська армія на території Курської області, відносно невеликий. Але географічне розташування українських позицій таке, що росіяни застосовують величезну кількість, зокрема артилерійських систем, авіаційних снарядів і ракет для того, щоб вибити нас із цих рубежів і позицій, але нічого особливо ефективного в них не виходить", — сказав він.

Він зауважив, що крім Курської області Сили оборони виконують завдання не лише в Курській, але й в Брянській та Бєлгородській областях, і таким чином стримують росіян, які мають намір зайти на територію Сумщини, щоб заблокувати український плацдарм на території РФ.

"Але специфіка рельєфу, умов місцевості така, що вести наступальні дії в таких умовах вкрай складно. Тому, я думаю, ми ще довгий час будемо чути від українського Генерального штабу ЗСУ зведення про бої на території Курської області", — сказав Владислав Селезньов.

Експерт наголосив, що українським військовим вдається створювати відповідні умови і передумови для проведення певних контрнаступальних дій.

Нагадаємо, що 26 квітня повідомлялося, що ЗС РФ не змогли повністю витіснили ЗСУ з території Курської області, проте обстановка в цьому регіоні складна. Аналітики пояснили, що ворожі війська мали просування в Курській області, зокрема, практично повністю зайняли населений пункт Горналь і просунулись в районі Олешні.

Також 26 квітня російська пропаганда повідомила про "звільнення" Курської області.