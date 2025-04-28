ЗС РФ на Курському напрямку втратили першу САУ "Мальва", — соцмережі (фото)

У мережі з'явилася інформація про перше знищення українськими силами російської самохідної артилерійської установки (САУ) 2С43 "Мальва". Ворожу гаубицю було підбито під час бойових дій на Курському напрямку, імовірно, у середині квітня.

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Фотографії опублікував у мережі X OSINT-аналітик Якуб Яновський.

САУ 2С43 "Мальва" призначалася для заміни застарілих радянських буксируваних гаубиць, значно підвищуючи мобільність і вогневу міць російських артилерійських підрозділів. Дебют системи на фронті відбувся 2024 року в районі Бєлгорода. Пізніше основна активність САУ фіксувалася в Курській області, звідки вона застосовувалася для обстрілу українських позицій. Причому установка вже піддавалася обстрілу з боку українських сил, але без істотних пошкоджень.

Тепер же на розміщеній у мережі фотографії видно, що кабіна самохідки повністю вигоріла, хоча сам корпус залишився цілим, що вказує на можливе ураження за допомогою FPV-дрона. Відчинені двері машини свідчать про те, що розрахунок встиг покинути САУ, можливо після початку пожежі.

Наскільки серйозними є ушкодження — поки що невідомо, проте втрата новітньої САУ може вважатися безповоротною.

САУ 2С43 "Мальва" в лавах ЗС РФ

Розробником "Мальви" є Центральний науково-дослідний інститут "Буревісник", а виробництвом займається підприємство "Уралтрансмаш", що входить до складу концерну "Уралвагонзавод".

Технічні характеристики 2С43 "Мальва"

Клас: колісна самохідна артилерійська установка

Базове шасі: БАЗ-6010-027 (8×8)

Основне озброєння: 152-мм гармата-гаубиця 2А64

Довжина ствола: 47 калібрів (близько 7,15 м)

Боєкомплект: 30 пострілів

Дальність стрільби: від 24,5 до 36 км (залежно від типу боєприпасів)

Скорострільність: до 8 пострілів на хвилину

Маса: 32 тонни

Екіпаж: розміщений у броньованій кабіні

Особливості: напівавтоматична система подачі боєприпасів, стабілізаційні опори для ведення вогню

Нагадаємо, на початку квітня на території РФ було зафіксовано залізничний ешелон із цими системами "Мальва" — на платформах зафіксовано щонайменше вісім новітніх САУ. На думку ведучих Telegram-каналі Btvt.info, це може побічно свідчити про нарощування виробництва цих артилерійських систем.