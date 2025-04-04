Ешелон із самохідками: у РФ наростили виробництво САУ "Мальва"

Російська оборонна промисловість продовжує нарощувати виробництво новітніх колісних самохідних артилерійських установок 2С43 "Мальва". Про це побічно свідчать фотографії залізничного ешелону з цими системами — на платформах зафіксовано щонайменше вісім новітніх САУ.

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Кадри було опубліковано 3 квітня в профільному Telegram-каналі Btvt.info. У повідомленні каналу йдеться, що "виробництво колісних САУ у РФ розвивається".

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", не виключено, що в складі ешелону перебували і 2С44 "Гіацинт-К", побудовані на тому самому шасі та уніфіковані за низкою вузлів із "Мальвою". Обидві установки базуються на шасі БАЗ-6910-011 (варіант БАЗ-6910), виробленому на "Брянському автомобільному заводі". Це підприємство раніше вже ставало ціллю українських ударних дронів, що підкреслює його значущість для поточного оборонного виробництва в Росії.

Фото ешелону з російськими САУ "Мальва" Фото: Соцмережi

Особливості САУ "Мальва"

Фахівці зазначають, що на відміну від гусеничного варіанту колісне шасі забезпечує "Мальві" вищу мобільність на шосе і спрощує логістику.

Крім того, конструкцію артилерійської частини значно спрощено. Замість стандартної 152-мм гаубиці 2А64 від САУ "Мста-С" було використано модифіковану артилерійську частину від гармати 2А36 "Гіацинт-Б", відомої своєю далекобійністю.

За заявленими характеристиками, "Мальва" здатна вражати цілі звичайними осколково-фугасними снарядами на дистанції до 30,5 км, а при використанні активно-реактивних боєприпасів — до 33,1 км. Це дає змогу частково компенсувати втрату вогневої потужності, спричинену відсутністю автоматизованого заряджання і бронювання.

Самохідка має відкрите компонування — без башти та бронезахисту екіпажу. Це рішення дало змогу істотно знизити масу машини. За боєкомплекту в 30 пострілів загальна маса становить 32 тонни, що приблизно на 25% менше за гусеничну "Мсту-С".

Утім, бойова живучість таких установок залишається під питанням. Нагадаємо, у грудні 2024 року український підрозділ "Flying Skull" за допомогою двох FPV-дронів успішно вразив одну із самохідок "Мальва", що стало першим підтвердженим випадком її втрати в зоні бойових дій.