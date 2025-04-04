Эшелон с самоходками: в РФ нарастили производство САУ "Мальва"

Российская оборонная промышленность продолжает наращивать производство новейших колесных самоходных артиллерийских установок 2С43 "Мальва". Об этом косвенно свидетельствуют фотографии железнодорожного эшелона с этими системами — на платформах зафиксированы как минимум восемь новейших САУ.

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Кадры были опубликованы 3 апреля в профильном Telegram-канале Btvt.info. В сообщении канала говорится, что "производство колесных САУ в РФ развивается".

Как отметили обозреватели "Милитарного", не исключено, что в составе эшелона находились и 2С44 "Гиацинт-К", построенные на том же шасси и унифицированные по ряду узлов с "Мальвой". Обе установки базируются на шасси БАЗ-6910-011 (вариант БАЗ-6910), производимом на "Брянском автомобильном заводе". Это предприятие ранее уже становилось целью украинских ударных дронов, что подчеркивает его значимость для текущего оборонного производства в России.

Фото эшелона с российскими САУ "Мальва" Фото: Соцсети

Особенности САУ "Мальва"

Специалисты отмечают, что в отличие от гусеничного варианта колесное шасси обеспечивает "Мальве" более высокую мобильность на шоссе и упрощает логистику.

Кроме того, конструкция артиллерийской части значительно упрощена. Вместо стандартной 152-мм гаубицы 2А64 от САУ "Мста-С" была использована модифицированная артиллерийская часть от пушки 2А36 "Гиацинт-Б", известной своей дальнобойностью.

По заявленным характеристикам, "Мальва" способна поражать цели обычными осколочно-фугасными снарядами на дистанции до 30,5 км, а при использовании активно-реактивных боеприпасов — до 33,1 км. Это позволяет частично компенсировать потерю огневой мощности, вызванную отсутствием автоматизированного заряжания и бронирования.

Самоходка имеет открытую компоновку — без башни и бронезащиты экипажа. Это решение позволило существенно снизить массу машины. При боекомплекте в 30 выстрелов общая масса составляет 32 тонны, что примерно на 25% меньше гусеничной "Мсты-С".

Впрочем, боевая живучесть таких установок остается под вопросом. Напомним, в декабре 2024 года украинское подразделение "Flying Skull" с помощью двух FPV-дронов успешно поразило одну из самоходок "Мальва", что стало первым подтвержденным случаем ее потери в зоне боевых действий.