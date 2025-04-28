ВС РФ на Курском направлении потеряли первую САУ "Мальва", — соцсети (фото)

В сети появилась информация о первом уничтожении украинскими силами российской самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С43 «Мальва». Вражеская гаубица была подбита в ходе боевых действий на Курском направлении, предположительно, в середине апреля.

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Фотографии были опубликованы в сети X OSINT-аналитиком Якубом Яновски.

САУ 2С43 «Мальва» предназначалась для замены устаревших советских буксируемых гаубиц, значительно повышая мобильность и огневую мощь российских артиллерийских подразделений. Дебют системы на фронте состоялся в 2024 году в районе Белгорода. Позднее основная активность САУ фиксировалась в Курской области, откуда она применялась для обстрела украинских позиций. Причем установка уже подвергалась обстрелу со стороны украинских сил, но без существенных повреждений.

Теперь же на размещенной в сети фотографии видно, что кабина самоходки полностью выгорела, хотя сам корпус остался целым, что указывает на возможное поражение с помощью FPV-дрона. Открытые двери машины свидетельствуют о том, что расчет успел покинуть САУ, возможно после начала пожара.

Насколько серьезными являются повреждения — пока неизвестно, однако потеря новейшей САУ может считаться безвозвратной.

САУ 2С43 «Мальва» в рядах ВС РФ

Разработчиком «Мальвы» является Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», а производством занимается предприятие «Уралтрансмаш», входящее в состав концерна «Уралвагонзавод».

Технические характеристики 2С43 "Мальва"

Класс: колесная самоходная артиллерийская установка

Базовое шасси: БАЗ-6010-027 (8×8)

Основное вооружение: 152-мм пушка-гаубица 2А64

Длина ствола: 47 калибров (около 7,15 м)

Боекомплект: 30 выстрелов

Дальность стрельбы: от 24,5 до 36 км (в зависимости от типа боеприпасов)

Скорострельность: до 8 выстрелов в минуту

Масса: 32 тонны

Экипаж: размещен в бронированной кабине

Особенности: полуавтоматическая система подачи боеприпасов, стабилизационные опоры для ведения огня

Напомним, в начале апреля на территории РФ был зафиксирован железнодорожный эшелон с этими системами "Мальва" — на платформах зафиксированы как минимум восемь новейших САУ. По мнению ведущих Telegram-канале Btvt.info, это может косвенно свидетельствовать о наращивании производства данных артиллерийских систем.