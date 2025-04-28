ВС РФ на Курском направлении потеряли первую САУ "Мальва", — соцсети (фото)
В сети появилась информация о первом уничтожении украинскими силами российской самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С43 «Мальва». Вражеская гаубица была подбита в ходе боевых действий на Курском направлении, предположительно, в середине апреля.
Фотографии были опубликованы в сети X OSINT-аналитиком Якубом Яновски.
САУ 2С43 «Мальва» предназначалась для замены устаревших советских буксируемых гаубиц, значительно повышая мобильность и огневую мощь российских артиллерийских подразделений. Дебют системы на фронте состоялся в 2024 году в районе Белгорода. Позднее основная активность САУ фиксировалась в Курской области, откуда она применялась для обстрела украинских позиций. Причем установка уже подвергалась обстрелу со стороны украинских сил, но без существенных повреждений.
Теперь же на размещенной в сети фотографии видно, что кабина самоходки полностью выгорела, хотя сам корпус остался целым, что указывает на возможное поражение с помощью FPV-дрона. Открытые двери машины свидетельствуют о том, что расчет успел покинуть САУ, возможно после начала пожара.
Насколько серьезными являются повреждения — пока неизвестно, однако потеря новейшей САУ может считаться безвозвратной.
САУ 2С43 «Мальва» в рядах ВС РФ
Разработчиком «Мальвы» является Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», а производством занимается предприятие «Уралтрансмаш», входящее в состав концерна «Уралвагонзавод».
Технические характеристики 2С43 "Мальва"
- Класс: колесная самоходная артиллерийская установка
- Базовое шасси: БАЗ-6010-027 (8×8)
- Основное вооружение: 152-мм пушка-гаубица 2А64
- Длина ствола: 47 калибров (около 7,15 м)
- Боекомплект: 30 выстрелов
- Дальность стрельбы: от 24,5 до 36 км (в зависимости от типа боеприпасов)
- Скорострельность: до 8 выстрелов в минуту
- Масса: 32 тонны
- Экипаж: размещен в бронированной кабине
- Особенности: полуавтоматическая система подачи боеприпасов, стабилизационные опоры для ведения огня
Напомним, в начале апреля на территории РФ был зафиксирован железнодорожный эшелон с этими системами "Мальва" — на платформах зафиксированы как минимум восемь новейших САУ. По мнению ведущих Telegram-канале Btvt.info, это может косвенно свидетельствовать о наращивании производства данных артиллерийских систем.