"Ситуація напружена": росЗМІ пишуть про новий прорив ЗСУ в Курській області

Російські пабліки вранці 5 травня повідомляють про активні дії ЗСУ в Курській області РФ, що розпочалися в Глушківському районі. Росіяни розповідають про обстріли FPV-дронами та стрілецький бій біля залізничної станції.

Related video

Про це пишуть у російському пропагандистському Telegram-каналі "Управление Z".

В каналі повідомили про напружену ситуацію в Курській області. За словами росіян, Збройні сили України обстрілюють населений пункт Тьоткіно з усіх знарядь, а також відбувся стрілецький бій в районі залізничної станції з п'ятьма українськими військовими, в результаті якого бійці ЗСУ відійшли на територію населеного пункту Рижківка. Крім того, паблік повідомив, що українські військовослужбовці підірвали міст поблизу населеного пункту Зване.

"Активність пов'язана з подальшими діями, які ми знаємо. Чекаємо новин", — написали автори каналу.

Голова Бєловського району Курської області Микола Волобуєв о 9 ранку повідомляв у своєму Telegram-каналі, що ділянка автомобільного шляху між селами Щеголек і Саморядово перебуває під атакою FPV-дронами, та попереджав жителів населених пунктів "сірої зони" про небезпеку.

Кордон України з РФ у Курській області станом на 4 травня за даними DeepState Фото: скриншот

В Генеральному штабі України станом на 8:00 5 травня повідомляли, що протягом попередньої доби українські військові відбили 23 ворожі атаки на Курському напрямку. При цьому росіяни здійснили 317 артилерійських обстрілів, 11 з яких із реактивних систем залпового вогню, а також завдали по території області 10 авіаційних ударів.

Російське командування на момент публікації матеріалу не коментувало дії ЗСУ на Курщині біля кордону з Україною.

Ситуація в Курській області: деталі

Російські пропагандистські ресурси 23 квітня поширили інформацію про відступ ЗСУ на Курщині. У Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України спростували ці повідомлення та зазначили, ворог запустив фейк для дискредитації ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 квітня повідомляв, що ЗСУ залишаються на території РФ, зокрема триває виконання бойових завдань у Білгородській і Курській області.

Військовий експерт Владислав Селезньов 2 травня розповідав, що командування наказало російським військовим заблокувати важливий плацдарм, який утримують ЗСУ на території Курської області РФ.