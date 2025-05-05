9 месяцев Курской операции: Сырский сделал заявление

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что операция достигла большинства поставленных целей. Он наградил героев, которые внесли наибольший вклад в эффективное наступление в РФ.

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Об этом известно из публикации в Telegram-канале Александра Сырского от 5 мая.

Курская операция продолжается уже девять месяцев.

"Благодаря нашим активным действиям на Курской области удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас", — подчеркнул главнокомандующий.

По его словам, противника, который превосходит в количестве, можно победить только с помощью нестандартных решений. Таким стало наступление на территорию РФ, которое было настоящей неожиданностью для Кремля.

"Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле. Это стало возможным благодаря конкретным воинским частям, конкретным воинам — настоящим героям украинского войска", — отметил Сырский.

Он уточнил, что одним из подразделений, которые качественно и эффективно выполняли задачи на Курском направлении, был 225-й отдельный штурмовой полк. Также эти воины успешно держат оборону на севере Украины и пограничные России.

Во время рабочей поездки главнокомандующий наградил украинских бойцов, которые отличились в ходе Курской операции. Командиры и их подчиненные получили высокие государственные и ведомственные боевые награды — за образцовую стойкость, мужество, героизм.

Напомним, в DeepState сообщили, что 3 мая ВС РФ попытались прорваться на фронте, атаковав сразу в трех точках.

Сержант 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк рассказал, что соотношение потерь ВС РФ на фронте сильно изменилось. Россия вынуждена "бросать людей" на передовой из-за ошибок прошлого.