"Соотношение потерь сильно изменилось": одна ошибка заставила РФ "бросать людей" на фронте

России пришлось жертвовать живой силой, потому что она "дала в штангу" еще в начале полномасштабной войны. От самих оккупантов даже не скрывают того, какая судьба их ждет.

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Об этом в интервью "Радио Свобода" 5 мая рассказал военный блогер, снайпер и аэроразведчик, сержант 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк.

"Армия РФ дала в штангу, когда всю среднебронированную и легкобронированную технику в первые годы большой войны пустила на штурмы и она там сгорела. И сейчас они столкнулись с ситуацией, когда у них элементарно нечем возить и эвакуировать людей. Многие пехоты штурмуют тупо пешком", — пояснил он.

Вражеские пехотинцы атакуют и получают ранения в бою, но их нечем эвакуировать. Советские легкие бронетранспортеры МТ-ЛБ в РФ закончились, а боевых машин пехоты осталось "очень мало". Кроме того, в современных реалиях войны лучше иметь не обычную машину для эвакуации, а штурмовое средство, оборудованное средствами РЭБ.

"Потому что они делают? Просто бросают людей на поле боя. По этой причине мы в последнее время видим в армии РФ много "самострелов" на видео", — подчеркнул Карпюк.

Он пояснил, что от оккупантов ситуацию не скрывают. Россиянам прямо говорят, что эвакуации не будет. Вражеские пехотинцы понимают, что получив ранения, скорее всего, просто погибнут.

"Сами российские военные пишут, что за этот год соотношение потерь очень сильно изменилось. Если по старым военным нормативам оно было примерно 1 к 3, 1 к 4, то есть погибших к раненым, то сейчас это 1 к 1", — сообщил сержант.

По его словам, тянуть раненых на плечах 10 километров, когда над головой кружат дроны противника, никто не будет. Советская техника на складах РФ начала исчерпываться, и закрыть потребность враг не способен. Карпюк предположил, что скоро такая же ситуация будет и со штурмовой техникой.

Напомним, командир беспилотных систем "Булава" Андрей Назаренко сообщил, что ВС РФ наступают на Покровском направлении "исключительно мясом". По его словам, враг имеет четкую задачу — дойти до Днепропетровской области до 9 мая.

В Минобороны заявили, что ВСУ получили новый наземный роботизированный комплекс "Ослик". Его отечественные инженеры создали по запросам военных.