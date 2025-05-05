"Співвідношення втрат сильно змінилось": одна помилка змусила РФ "кидати людей" на фронті

Росії довелося жертвувати живою силою, бо вона «дала в штангу» ще на початку повномасштабної війни. Від самих окупантів навіть не приховують того, яка доля на них чекає.

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Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" 5 травня розповів військовий блогер, снайпер та аеророзвідник, сержант 59-ї бригади ЗСУ Олександр Карпюк.

"Армія РФ дала в штангу, коли всю середньоброньовану та легкоброньовану техніку в перші роки великої війни пустила на штурми й вона там згоріла. І наразі вони зіштовхнулись з ситуацією, коли в них елементарно немає чим возити та евакуйовувати людей. Чимало піхоти штурмують тупо пішки", — пояснив він.

Ворожі піхотинці атакують й отримують поранення у бою, але їх немає чим евакуювати. Радянські легкі бронетранспортери МТ-ЛБ у РФ закінчилися, а бойових машин піхоти лишилось "дуже мало". Окрім того, у сучасних реаліях війни краще мати не звичайну машину для евакуації, а штурмовий засіб, обладнаний засобами РЕБ.

"Тому що вони роблять? Просто кидають людей на полі бою. З цієї причини ми останнім часом бачимо в армії РФ багато "самострілів" на відео", — підкреслив Карпюк.

Він пояснив, що від окупантів ситуацію не приховують. Росіянам прямо кажуть, що евакуації не буде. Ворожі піхотинці розуміють, що отримавши поранення, найімовірніше, просто загинуть.

"Самі російські військкори пишуть, що за цей рік співвідношення втрат дуже сильно змінилось. Якщо за старими військовими нормативами воно було приблизно 1 до 3, 1 до 4, тобто загиблих до поранених, то зараз це 1 до 1", — повідомив сержант.

З його слів, тягнути поранених на плечах 10 кілометрів, коли над головою кружляють дрони противника, ніхто не буде. Радянська техніка на складах РФ почала вичерпуватись, і закрити потребу ворог не здатний. Карпюк припустив, що скоро така ж ситуація буде й зі штурмовою технікою.

Нагадаємо, командир безпілотних систем "Булава" Андрій Назаренко повідомив, що ЗС РФ наступають на Покровському напрямку "виключно м’ясом". З його слів, ворог має чітку задачу — дійти до Дніпропетровської області до 9 травня.

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