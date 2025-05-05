ЗСУ отримали бойового робота "Віслюка" українського виробництва: деталі

Міністерство оборони допустило до експлуатації наземний роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва у підрозділах Збройних сил України. Робот призначений для виконання широкого спектра військових завдань.

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Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Як йдеться у повідомленні, комплекс "Віслюк" виготовили українські інженери на запити військовослужбовців. Його можна використовувати для виконання завдань з логістики, евакуації, мінування, встановлення інженерних загороджень.

Що відомо про комплекс "Віслюк"

Платформа робота має компактні розміри, поміщається в кузов мікроавтобуса або причепа-лафета. Вона обладнана двома безшумними електричними двигунами та металевими гусеницями, які дають можливість високої прохідності по складному рельєфу місцевості. Платформа рухається бездоріжжям, піском, болотом.

Зокрема, робот може транспортувати на собі до двохсот кілограмів корисного вантажу. Тяглове зусилля електродвигунів може забезпечити ще й евакуаційні функції. Його достатньо, аби витягнути позашляховик, який загруз у болоті.

У міністерстві зазначили, що "Віслюк" може бути також рухомою платформою для переміщення веж-ретрансляторів радіозв’язку, бойових модулів, систем денного або нічного спостереження. Робот має РЕБостійкі канали управління, опційно може бути обладнаний оптоволоконним модулем.

"Віслюки" працюють у будь-яких погодних умовах. Місткості акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху на максимальній швидкості.

Нагадаємо, танкісти 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади розповіли про бойову роботу на трофейному російському танку Т-72Б3М. Уже понад два роки він використовується в бою проти російської армії. В одному з останніх епізодів екіпаж знищив ворожий бліндаж із боєкомплектом, що спричинило детонацію.

Раніше Фокус також писав, що за три місяці 2025 року в середньому за кожний квадратний кілометр української землі Росія втратила 146 солдатів, танк, дві бойові броньовані машини та 4,5 гармати.