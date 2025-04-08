"Рознесли бліндаж із БК": танкісти розповіли про бойову роботу на трофейному Т-72Б3М (фото)

На Луганському напрямку українські танкісти 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади продовжують виконувати бойові завдання, утримуючи оборону в районі Білогорівки. Як повідомили бійці, техніка активно застосовується як для підтримки піхоти, так і для завдавання ударів із закритих вогневих позицій.

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Про особливості бойової роботи українських бійців йдеться в матеріалі АрміяInform.

За словами командира екіпажу Олександра з позивним "Штурман", його танк Т-72Б3М — трофейний, захоплений під час Харківської наступальної операції. Уже понад два роки він використовується в бою проти російської армії. В одному з останніх епізодів екіпаж знищив ворожий бліндаж із боєкомплектом, що спричинило детонацію.

"Працюємо по певних цілях із закритих позицій. Іноді вдається вражати цілі на дистанції до 8 кілометрів: це можуть бути бліндажі, позиції в лісосмугах або скупчення противника. Нещодавно вразили ворожий бліндаж із боєкомплектом. Вибух був настільки потужним, що там повністю рознесло всю посадку", — розповів "Штурман".

Боєць 81-ї бригади ЗСУ

Загрози на полі бою

Однією з головних загроз екіпажі називають дрони, особливо ті, що управляються по оптоволокну. Також залишаються небезпечними протитанкові ракетні комплекси та авіабомби великої дальності.

"Іноді повертаємося після бою, як розбите корито. Працюємо під "Градами" і касетами, доводиться маневрувати, пробиватися через посадки, паркани, машини. Не звертаєш уваги — просто преш уперед", — додав командир танка.

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Механік-водій танка Дмитро з позивним "Зеля" особливо підкреслює значення швидкості. Танк Т-72Б3М обладнаний посиленим двигуном, що дає переваги в маневреності та дозволяє швидко виходити з-під удару.

"Швидкість у сучасній війні дуже важлива. Якщо ти будеш повільно рухатися, то тебе можуть "прибити". І градами можуть накрити, і FPV прилетіти. Ця машина досить швидка... Хлопці називають його "Буяном". Тому що він, як норовливий кінь. То не хоче заводитися, то не хоче їхати. Таке відчуття, що він щось відчуває", — розповів мехвод.

За його словами, на танк встановлено засоби радіоелектронної боротьби, динамічний захист і решітки від дронів. Однак бійці наголошують, що в умовах насичення фронту FPV-дронами цього недостатньо для повного захисту, тому бойова робота стає дедалі небезпечнішою.

Раніше ми писали про бойову роботу українського екіпажу Leopard 2 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Анна Київська". За словами танкістів, їхня бойова машина має високий відсоток уражень ворожих цілей.