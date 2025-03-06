Армія РФ почала отримувати нову модифікацію танка Т-72Б3: що відомо (фото)

Особливістю модифікації є встановлення замість вбудованих модулів динамічного захисту "Контакт-5" більш потужних модулів "Релікт".

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Російська армія отримала перші партії оновлених танків Т-72Б3 у модифікації 2024 року. Основні зміни торкнулися бронезахисту машини, який тепер включає вдосконалені модулі динамічного захисту "Релікт". Про це на своєму каналі повідомив 5 березня дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко.

У публікації йдеться, що під час модернізації російські інженери відмовилися від вбудованих модулів динамічного захисту "Контакт-5", встановивши замість них потужніший "Релікт". Це помітно за зміненою конструкцією верхньої лобової деталі корпусу.

Зі свого боку оглядачі "Мілітарного" зазначили, що концерн "Уралвагонзавод" вніс зміни в процес відновлення старих радянських Т-72Б, знімаючи їх із "танкових кладовищ" і приводячи у відповідність до нових вимог. Тепер ці танки максимально уніфіковані з Т-90М, що спрощує їх обслуговування і логістику.

Додаткові модулі динамічного захисту тепер встановлюються і на кормові екрани, що раніше застосовувалося тільки на Т-90М. Також танк отримав заводську антидронову надбудову з елементами динамічного захисту і м'який гумовий захист у вигляді так званих "лопухів".

Порівняно з попередніми версіями модернізації Т-72Б3, нова модифікація має більшу площу перекриття динамічним захистом, що знижує вразливість машини перед високоточними атаками, включно з ударами FPV-дронів.

Російський танк Т-72Б3 Фото: Соцмережi

Таким чином танк Т-72Б3 зразка 2024 року має такі характеристики:

динамічний захист — "Релікт" (лобова проєкція, дах, корма);

озброєння — 125-мм гладкоствольна гармата 2А46М-5, 7,62-мм кулемет ПКТМ, 12,7-мм зенітний кулемет "Корд";

електроніка — вдосконалена система управління вогнем, цифрові приціли, тепловізор;

двигун — В-92С2Ф (1130 к.с.);

швидкість і запас ходу — до 60 км/год, 500 км.

Майбутнє Т-72Б3

Експерти також звернули увагу на репортаж у російських ЗМІ, де йшлося про експерименти з установкою башт від Т-72Б3 на шасі Т-90М. Це може вказувати на тестування роботи баштової електроніки в поєднанні з допоміжною силовою установкою. Така модернізація зі свого боку може бути пов'язана з можливою інтеграцією комплексу активного захисту (КАЗ) "Арена", призначеного для перехоплення протитанкових ракет.

Подібні системи вже розробляються для Т-90М. Нагадаємо, на початку лютого російське підприємство представило перший зразок Т-90М з комплексом "Арена-М". І якщо випробування покажуть успішні результати, аналогічні рішення можуть бути застосовані й для Т-72Б3.

Раніше повідомлялося, що за інформацією Міноборони України в рамках "Бронетанкової коаліції" ЗСУ отримали радянські танки Т-72 різних типів і версій від країн колишнього соцтабору. Кількість переданих танків не розкривають, але припускають, що в новій партії може бути приблизно 60 одиниць