Армия РФ начала получать новую модификацию танка Т-72Б3: что известно (фото)

Особенностью модификации является установка вместо встроенных модулей динамической защиты "Контакт-5" более мощных модулей "Реликт".

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Российская армия получила первые партии обновленных танков Т-72Б3 в модификации 2024 года. Основные изменения коснулись бронезащиты машины, которая теперь включает усовершенствованные модули динамической защиты "Реликт". Об этом на своем канале сообщил 5 марта исследователь бронетехники Андрей Тарасенко.

В публикации говорится, что в ходе модернизации российские инженеры отказались от встроенных модулей динамической защиты "Контакт-5", установив вместо них более мощный "Реликт". Это заметно по измененной конструкции верхней лобовой детали корпуса.

В свою очередь обозреватели "Милитарного" отметили, что концерн "Уралвагонзавод" внес изменения в процесс восстановления старых советских Т-72Б, снимая их с "танковых кладбищ" и приводя в соответствие с новыми требованиями. Теперь эти танки максимально унифицированы с Т-90М, что упрощает их обслуживание и логистику.

Дополнительные модули динамической защиты теперь устанавливаются и на кормовые экраны, что ранее применялось только на Т-90М. Также танк получил заводскую антидроновую надстройку с элементами динамической защиты и мягкую резиновую защиту в виде так называемых "лопухов".

По сравнению с предыдущими версиями модернизации Т-72Б3, новая модификация имеет большую площадь перекрытия динамической защитой, что снижает уязвимость машины перед высокоточными атаками, включая удары FPV-дронов.

Российский танк Т-72Б3 Фото: Соцсети

Таким образом танк Т-72Б3 образца 2024 года имеет следующие характеристики:

динамическая защита — "Реликт" (лобовая проекция, крыша, корма);

вооружение — 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5, 7,62-мм пулемет ПКТМ, 12,7-мм зенитный пулемет "Корд";

электроника — усовершенствованная система управления огнем, цифровые прицелы, тепловизор;

двигатель — В-92С2Ф (1130 л.с.);

скорость и запас хода — до 60 км/ч, 500 км

Будущее Т-72Б3

Эксперты также обратили внимание репортаж в российских СМИ, где говорилось об экспериментах с установкой башен от Т-72Б3 на шасси Т-90М. Это может указывать на тестирование работы башенной электроники в сочетании со вспомогательной силовой установкой. Такая модернизация в свою очередь может быть связана с возможной интеграцией комплекса активной защиты (КАЗ) "Арена", предназначенного для перехвата противотанковых ракет.

Подобные системы уже разрабатываются для Т-90М. Напомним, в начале февраля российское предприятие представило первый образец Т-90М с комплексом "Арена-М". И если испытания покажут успешные результаты, аналогичные решения могут быть применены и для Т-72Б3.

Ранее сообщалось, что по информации Минобороны Украины в рамках "Бронетанковой коалиции" ВСУ получили советские танки Т-72 разных типов и версий от стран бывшего соцлагеря. Количество переданных танков не раскрывается, но предполагается, что в новой партии может быть порядка 60 единиц