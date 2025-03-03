Польша отправляет Украине партию модернизированных танков Т-72: то известно

По состоянию на 2024 год Польша сохранила около 111 танков T-72M1/T-72M1R и около 172 PT-91. После последней поставки оставшийся польский инвентарь сократился, но точные цифры официально не разглашаются.

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По информации Минобороны Украины в рамках "Бронетанковой коалиции" ВСУ получили советские танки Т-72 разных типов и версий от стран бывшего соцлагеря. Сама же коалиция была инициирована Польшей в марте 2024-го. Об этом сообщалось на сайте оборонного ведомства 27 февраля.

По данным же военных аналитиков из Army Recognition, поставленная бронетехника покрывает потери танков на поле боя. Количество переданных танков не раскрывается, но сообщения предполагают, что в новой партии может быть порядка 60 единиц, с возможностью того, что общее количество может быть выше или ниже предполагаемого. Эти танки уже прибыли на линию фронта, и, по данным источников, это количество должно компенсировать потерянные ВСУ Т-72 по меньшей мере за два месяца.

По подсчетам Army Recognition, с 2022 года Польша поставила Украине более 280 танков T-72M и T-72M1, тогда как Чехия — менее 194 T-72, в т.ч. старые модели T-72M1 и модернизированные модели T-72 Avenger. Дополнительные T-72 были приобретены у Болгарии и поставлены Чехией. Ко всему прочему, другие европейские страны — Нидерланды, Дания и США — финансировали или содействовали восстановлению и поставке танков T-72, в итоге общее количество превысило 540 единиц.

Поставки танков Т-72 из Польши

Танк Т-72

По состоянию на 2024 год Польша сохранила около 111 танков T-72M1/T-72M1R и около 172 PT-91.

После последней поставки оставшийся инвентарь Польши сократился, но точные цифры официально не разглашаются. Официальная Варшава не подтверждает, продолжит ли передавать дополнительные танки Т-72, ​​но продолжающаяся закупка танков M1 Abrams и K2 Black Panther привела к постепенному сокращению старых танков советской разработки. Также ведутся обсуждения о возможном выводе из эксплуатации некоторых танков Leopard 2 раньше запланированного срока для размещения большего количества единиц K2.

Т-72 остается значительной частью бронетанковых сил Украины. Их используют в оборонительных и наступательных операциях, модифицировали дополнительной броней, включая динамическую защиту Kontakt-1 и Kontakt-5.

Напомним, что бойцы батальона "Магура" отразили штурм в Курской области в составе двух волн техники и пехоты.

Также сообщалось, что у Балтийского флота РФ появился новый флагман — противолодочный корабль "Североморск".