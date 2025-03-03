Польща відправила Україні партію модернізованих танків Т-72: що відомо

Станом на 2024 рік Польща зберегла близько 111 танків T-72M1/T-72M1R і близько 172 PT-91. Після останнього постачання польський інвентар, що залишився, скоротився, але точні цифри офіційно не розголошують.

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За інформацією Міноборони України в рамках "Бронетанкової коаліції" ЗСУ отримали радянські танки Т-72 різних типів і версій від країн колишнього соцтабору. Сама ж коаліція була ініційована Польщею в березні 2024-го. Про це повідомлялося на сайті оборонного відомства 27 лютого.

За даними ж військових аналітиків з Army Recognition, поставлена бронетехніка покриває втрати танків на полі бою. Кількість переданих танків не розкривають, але припускається, що в новій партії може бути близько 60 одиниць, з можливістю того, що загальна кількість може бути вищою або нижчою за передбачувану. Ці танки вже прибули на лінію фронту, і, за даними джерел, ця кількість має компенсувати втрачені ЗСУ Т-72 щонайменше за два місяці.

За підрахунками Army Recognition, з 2022 року Польща поставила Україні понад 280 танків T-72M і T-72M1, тоді як Чехія — менш як 194 T-72, у т.ч. старі моделі T-72M1 і модернізовані моделі T-72 Avenger. Додаткові T-72 були придбані у Болгарії та поставлені Чехією. До всього іншого, інші європейські країни — Нідерланди, Данія і США — фінансували або сприяли відновленню та постачанню танків T-72, в результаті загальна кількість перевищила 540 одиниць.

Постачання танків Т-72 з Польщі

Танк Т-72

Станом на 2024 рік Польща зберегла близько 111 танків T-72M1/T-72M1R і близько 172 PT-91.

Після останнього постачання інвентар Польщі скоротився, але точні цифри офіційно не розголошуються. Офіційна Варшава не підтверджує, чи продовжить передавати додаткові танки Т-72, але закупівля танків M1 Abrams і K2 Black Panther призвела до поступового скорочення старих танків радянської розробки. Також ведуться обговорення про можливе виведення з експлуатації деяких танків Leopard 2 раніше запланованого терміну для розміщення більшої кількості одиниць K2.

Т-72 залишається значною частиною бронетанкових сил України. Їх використовують в оборонних і наступальних операціях, модифікували додатковою бронею, включно з динамічним захистом Kontakt-1 і Kontakt-5.

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