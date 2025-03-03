У Балтійського флоту РФ новий флагман: що відомо про протичовновий корабель "Североморск"

Корабель спеціально оснащений засобами боротьби із субмаринами. Таким чином Росія прагне наростити протичовнову оборону в Балтійському морі в умовах нарощування активності підводних сил НАТО в регіоні.

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ВМФ Росії залишив есмінець "Североморск" проєкту 1155 класу "Удалой" у складі Балтійського флоту після завершення 14-місячного ремонту і бойової підготовки. Як повідомили 3 березня оглядачі Army Recognition, це рішення зумовлене необхідністю посилення протичовнової оборони (ПЛО) і заміни есмінця "Настойчивый" проєкту 956, який, імовірно, виведено з бойового складу і чекає на утилізацію.

Західні аналітики зазначили, що Балтійський флот традиційно мав обмежені засоби ПЛО порівняно з Північним і Тихоокеанським флотами, зосереджуючись на надводних кораблях і багатоцільових судах. Тепер же "Североморск", спеціально призначений для боротьби з підводними човнами, значно розширить можливості флоту. Крім того, корабель буде задіяний у випробуваннях нових дизель-електричних підводних човнів, що будуються в Санкт-Петербурзі.

Характеристики БПК "Североморск"

Великий протичовновий корабель (ВПК) "Североморск" (до 1996 року корабель носив назву "Симферополь") був закладений 1984 року на заводі "Янтар" у Калінінграді. Він служив на Північному флоті, беручи участь у спільних навчаннях зі США і Норвегією, патрулюванні в Арктиці, Середземномор'ї та Аденській затоці.

Розміри та водотоннажність:

довжина — 163 м;

ширина — 19 м;

осадка — 7,8 м;

стандартна водотоннажність — 6 840 тонн;

повна водотоннажність — 7 480 тонн.

Основне озброєння:

2×4 пускових установок (ПУ) протичовнових/протикорабельних ракет УРК-5 "Раструб-Б";

2 ЗРК "Кинджал" (64 ракети);

24 ПУ реактивних бомб РБУ-6000;

2 100-мм артустановки АК-100;

4 автоматичні артилерійські установки АК-630;

8 533-мм торпедних апаратів 53-65К;

2 вертольоти Ка-27ПЛ.

БПК "Североморск"

Корабель оснащений чотирма газотурбінними двигунами потужністю 20 000 к.с. кожен, що в сумі становить 80 000 к.с. Така силова установка дає змогу кораблю розвивати максимальну швидкість 29,5 вузлів, а дальність плавання становить 6 882 морські милі. При цьому корабель може перебувати в морі до 30 днів без поповнення запасів.

Корабель оснащений вдосконаленою гідроакустичною системою "Поліном", що забезпечує дальнє виявлення підводних човнів, і радіолокаційним комплексом "Фрегат". Газотурбінна силова установка робить його надійнішим порівняно з есмінцями проєкту 956, що працюють на паротурбінних установках.

Навіщо Балтійському флоту "Североморск"

Автори матеріалу пишуть, що донедавна флагманом Балтійського флоту залишався есмінець "Настойчивый", але його вік та експлуатаційні обмеження зробили його неефективним. На відміну від "Североморска", кораблі проєкту 956 класу "Современный" створювали для боротьби з надводними цілями, мали обмежені можливості ПЛО і використовували застарілу паротурбінну силову установку.

Таким чином "Североморск" дасть змогу Балтійському флоту значно посилити протичовнову оборону, що особливо актуально в умовах нарощування активності підводних сил НАТО в регіоні.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що в Росії проходить модернізація важкого атомного ракетного крейсера "Адмірал Нахімов" проєкту 11442. На думку експертів, з урахуванням усіх поліпшень він може стати найпотужнішим надводним бойовим кораблем російського флоту.