"Адмірал Нахімов" розводить пар: коли російський атомний крейсер повернеться в стрій

Корабель перебуває на модернізації в Сєвєродвінську з 2014 року. На думку експертів, з урахуванням усіх поліпшень він може стати найпотужнішим надводним бойовим кораблем російського флоту.

Related video

Процес модернізації важкого атомного ракетного крейсера "Адмірал Нахімов" проєкту 11442 перейшов в активну фазу. Наприкінці грудня 2024 року на кораблі було запущено перший ядерний реактор, а 4 лютого 2025 року відбувся фізичний запуск другого. Про це повідомила низка російських ЗМІ.

Коментуючи новину оглядачі The War Zone зазначили, що це свідчить про повну готовність енергетичної установки крейсера до подальших випробувань. Так, найближчими місяцями планується вивести корабель у море для ходових випробувань, старт яких заплановано на літо 2025 року.

Наразі "Адмірал Нахімов" залишається в Сєвєродвінську на суднобудівному підприємстві "Севмаш", де з 2014 року проходить капітальну модернізацію. Спочатку здача корабля планувалася у 2018 році, проте терміни неодноразово зсувалися.

Супутниковий знімок крейсера Адмірал Нахімов Фото: the war zone

Модернізації та озброєння "Адмірала Нахімова"

Спочатку передбачалося, що під час реконструкції крейсер отримає 174 пускові установки, призначені для різних типів ракетного озброєння. Згідно із заявленими планами, 80 з них розраховані на крилаті ракети "Калібр", "Онікс" і гіперзвукові "Циркон". Однак терміни модернізації внесли корективи в ці плани, і остаточний склад озброєння корабля поки що залишається не до кінця підтвердженим.

Для забезпечення протиповітряної оборони крейсер отримає систему С-300ФМ "Форт" і вісім комплексів "Панцирь-М", призначених для захисту від повітряних загроз малої дальності. Також розглядається можливість інтеграції елементів системи С-400, що значно розширить можливості ППО корабля.

Крім того, в рамках оновлення на кораблі планувалася заміна практично всіх бойових систем на сучасні аналоги. Таким чином, пишуть експерти, якщо всі роботи будуть завершені в повному обсязі, модернізований "Адмірал Нахімов" стане найпотужнішим надводним бойовим кораблем ВМФ Росії.

Водночас було зазначено, що, наприклад, Сполучені Штати відмовилися від такого типу кораблів ще в 1990-х роках через їхню дорожнечу, тож крейсери проєкту 11442 — останні у світі надводні бойові кораблі з ядерною силовою установкою.

"У будь-якому разі, якою б не була остаточна конфігурація "Адмірала Нахімова" після його повернення до ладу, цей вражаючий військовий корабель стане дуже значущим символом російської військово-морської могутності й, можливо, прослужить ще довгі роки", — підсумували аналітики.

Важливо