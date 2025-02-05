У РФ оснастили танки Т-90М системою активного захисту "Арена-М" (відео)

У Росії вже існує аналогічна розробка — система "Афганіт", яка розроблялася для "Армати". Однак інженери корпорації "Уралвагонзавод" зробили вибір на користь дешевшого і практичнішого рішення.

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Російський виробник танків "Уралвагонзавод" оснастив основний бойовий танк Т-90М "Прорив" новітнім комплексом активного захисту (КАЗ) "Арена-М". Відповідне відео з демонстрацією танка було опубліковано 5 лютого в Telegram-каналі російського заводу.

Уперше інформація про намір встановити комплекс "Арена-М" на новітні російські танки з'явилася ще 2020 року, фактично на стадії державних випробувань Т-90М. А наприкінці минулого року повідомлялося, що "Уралвагонзавод" планує інтегрувати цей КАЗ із танками Т-90М і Т-80БВМ, але реалізація цього рішення запізнювалася.

Що являє собою "Арена-М"

КАЗ "Арена-М" розроблено для захисту бронетехніки від сучасних протитанкових загроз, включно з ПТКР, реактивними гранатами та боєприпасами з кумулятивними бойовими частинами. На відміну від пасивної броні, система активного захисту не просто поглинає або відхиляє снаряди, а перехоплює їх до моменту потрапляння.

Основний елемент "Арени-М" — високочастотний доплерівський радар, який веде постійне сканування простору навколо танка. У разі виявлення загрози система розраховує її траєкторію і випускає захисні боєприпаси, що створюють хмару осколків для ураження, здатну нейтралізувати снаряд, що наближається.

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За інформацією західних оглядачів, КАЗ "Арена-М" має такі поліпшені можливості порівняно з попередніми рішеннями, а саме:

поліпшеною дальністю виявлення;

підвищеною швидкістю реакції;

можливістю перехоплення кількох загроз одночасно;

адаптацією для встановлення на різні російські танки (Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3М) і важку техніку.

Попри просунуті характеристики, система має потенційні вразливості. Так, ракети з тандемними бойовими частинами можуть подолати захист за рахунок подвійного заряду, а сучасні боєприпаси з атаками згори залишаються складною метою для КАЗ. Крім того, ефективність "Арени-М" може знижуватися під впливом засобів радіоелектронної боротьби.

У зв'язку з цим російські інженери розглядають інтеграцію комплексу з багатоспектральними датчиками і більш потужними перехоплювачами.

Водночас нагадаємо, що в Росії існує й інший комплекс активного захисту для бронетехніки "Афганіт". Раніше ми докладно писали про цю систему і про те, що російські фахівці працюють над її удосконаленням. Однак відкритим залишається питання, чому більш просунутий комплекс, який розроблявся для танка Т-14 "Армата", не був інтегрований із серійними Т-90М. Ймовірно, вибір "Арени-М" обумовлений тим, що цей комплекс більш практичний і не такий дорогий.