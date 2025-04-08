"Разнесли блиндаж с БК": танкисты рассказали о боевой работе на трофейном Т-72Б3М (фото)

На Луганском направлении украинские танкисты 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады продолжают выполнять боевые задачи, удерживая оборону в районе Белогоровки. Как сообщили бойцы, техника активно применяется как для поддержки пехоты, так и для нанесения ударов с закрытых огневых позиций.

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Об особенностях боевой работы украинских бойцов говорится в материале АрмияInform.

По словам командира экипажа Александра с позывным "Штурман", его танк Т-72Б3М — трофейный, захвачен во время Харьковской наступательной операции. Уже более двух лет он используется в бою против российской армии. В одном из последних эпизодов экипаж уничтожил вражеский блиндаж с боекомплектом, что вызвало детонацию.

"Работаем по определенным целям с закрытых позиций. Иногда удается поражать цели на дистанции до 8 километров: это могут быть блиндажи, позиции в лесополосах или скопления противника. Недавно поразили вражеский блиндаж с боекомплектом. Взрыв был настолько мощным, что там полностью разнесло всю посадку", — рассказал "Штурман".

Боец 81-й бригады ВСУ

Угрозы на поле боя

Одной из главных угроз экипажи называют дроны, особенно те, что управляются по оптоволокну. Также остаются опасными противотанковые ракетные комплексы и авиабомбы большой дальности.

"Иногда возвращаемся после боя, как разбитое корыто. Работаем под "Градами" и кассетами, приходится маневрировать, пробиваться через посадки, заборы, машины. Не обращаешь внимания — просто прешь вперед", — добавил командир танка.

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Механик-водитель танка Дмитрий с позывным "Зеля" особо подчеркивает значение скорости. Танк Т-72Б3М оборудован усиленным двигателем, что дает преимущества в маневренности и позволяет быстро выходить из-под удара.

"Скорость в современной войне очень важна. Если ты будешь медленно двигаться, то тебя могут "прибить". И градами могут накрыть, и FPV прилететь. Эта машина достаточно быстрая… Ребята называют его "Буяном". Потому что он, как своенравный конь. То не хочет заводиться, то не хочет ехать. Такое ощущение, что он что-то чувствует", — рассказал мехвод.

По его словам, на танк установлены средства радиоэлектронной борьбы, динамическая защита и решетки от дронов. Однако бойцы подчеркивают, что в условиях насыщения фронта FPV-дронами этого недостаточно для полной защиты, поэтому боевая работа становится все более опасной.

Ранее мы писали о боевой работе украинского экипажа Leopard 2 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Анна Киевская". По словам танкистов, их боевая машина имеет высокий процент поражений вражеских целей.