Высокий процент поражения: бойцы ВСУ раскрыли тонкости боевой работы Leopard (фото)

По словам командира экипажа "Леопарда", танк способен поразить даже вражеский вертолет. Если наводчик успевает взять его в прицел, система управления огнем просчитывает траекторию и выстреливает с упреждением.

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Украинские бойцы пройдя подготовку за рубежом успешно применяют на передовой танки Leopard 2. Командир танкового взвода 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Анна Киевская" Дмитрий, позывной "Грин" в интервью АрміяInform рассказал о тонкостях боевой работы данной техники, включая поддержку пехоты и уничтожение укреплений противника.

Основной задачей танков на этом Восточном фронте остается поддержка пехоты и уничтожение укреплений противника. В одном эпизоде экипажи Leopard 2 получили задачу ликвидировать укрепленную лесопосадку шириной более 500 метров, где россияне готовились к атаке. Танкисты заняли позицию, настроили прицелы и буквально разнесли посадку в хлам, уничтожив до 70% всей площади. Однако затем экипаж вынужден был откатиться, так как дроны противника нацелились на машину.

Танк Leopard 2 Танк Leopard 2 Танк Leopard 2 Танк Leopard 2 Танк Leopard 2 Экипаж танка Leopard 2 Член экипажа танка Leopard 2

Ходовые и огневые качества Leopard 2

"В целом эти боевые машины отличаются своей высокой мобильностью, быстротой, маневренностью и, главное, точностью уничтожения целей. Особенно эти преимущества ощущаются советскими танками. Это как сравнить немецкий "Мерседес" с советским "Жигули", — начал свой рассказа командир.

По его словам боевая машина имеет высокий процент поражений вражеских целей. Это обусловлено техническими характеристиками "Леопардов", которые значительно превосходят образцы Т-64 и Т-72.

Ходовые качества танка на высоте, отметил Дмитрий. Он может по хорошей дороге разогнаться до 80 км/ч, а скорость заднего хода до 30 км/ч, что позволяет нанести удар и быстро откатиться. Кроме того, у машины очень тихо работает двигатель, что немаловажно при выполнении боевых задач.

Мощная СУО танка Leopard 2

Одна из ключевых особенностей Leopard 2 – это система управления огнем с динамическим опережением. Она позволяет танку поражать цели с высокой точностью даже на ходу.

"Шла колонна вражеской техники, скорость примерно 40-50 км/ч. Экипаж из отстойника выехал в район выполнения боевых задач. Так вот, первым же выстрелом мы остановили БМП. Взяли цель "на мушку", выстрел, техника горит", – рассказал Дмитрий.

По его словам, эта система работает значительно быстрее, чем на советских Т-72 и Т-64, где наведение и корректировки занимают больше времени.

"Очень крутая штука – это техническая возможность командиру танка переключаться из собственного прицела на прицел наводчика, то есть пользоваться его огнем. Если я увидел какую-нибудь более приоритетную цель или цель, угрожающую жизни экипажа, то могу спокойно забрать управление и произвести самостоятельно выстрел", — добавил командир.

"Грин" также ответил на интересный вопрос — способен ли танк подбить вертолет. По словам таксиста, если он зависает, а наводчик успевает взять его в прицел, система управления огнем просчитывает траекторию и выстреливает с упреждением. Поэтому теоретически можно сбить и ударный вертолет, если он находится в радиусе поражения.

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Ранее, украинский танкист Андрей рассказал об участии танков Leopard 2A4 в ожесточенных боях на Запорожском направлении. По его словам, были ситуации, когда экипажи украинских танков выжигали все топливо и отстреливали весь боекомплект по силам противника.