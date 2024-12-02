"Одним ударом не подбить": танкист ВСУ рассказал об ожесточенных боях с участием Leopard 2

Были ситуации, когда экипажи украинских танков выжигали все топливо и отстреливали весь боекомплект по силам противника. А в одном из эпизодов "Леопард" тремя выстрелами уничтожил два российских танка.

33-я отдельная механизированная бригада ВСУ, оснащенная танками Leopard 2A4, сыграла ключевую роль в летней наступательной операции 2023 года на Запорожском направлении. Как рассказал украинский танкист Андрей, это подразделение неоднократно участвовало в ожесточенных и кровопролитных боях, а возможности "Леопарда", который имеет массу врагов на поле боя, не раз спасали жизни украинских экипажей. Об этом говорится в материале Defence24.

Начало боевых действий и летняя наступательная операция

Танковый батальон бригады стал первым и, вероятно, единственным в ВСУ, использующим Leopard 2, что сделало его уникальным подразделением украинской армии. В июне 2023 года батальон Leopard 2A4 был брошен в наступление на Запорожском направлении, его основной задачей было прорыв минных полей в направлении Малой Токмачки, Работино и Вербового. Несмотря на мощь техники, продвижение замедлили плотные минные поля, интенсивный артиллерийский огонь, удары ПТРК и атаки российских дронов FPV.

Сержант Андрей, один из танкистов батальона, рассказал, что в боях под Работино экипажи Leopard 2A4 расходовали десятки снарядов за ночь и выжигали практически все топливо в баках. Это подчеркнуло интенсивность боев и необходимость постоянного снабжения.

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Украинский боец отметил хорошую выживаемость танка, где экипаж изолирован от боекомплекта, в отличие от советских машин. А высокая маневренность немецкого танка не мешает его огневой мощи — стабилизация орудия позволяла точно вести стрельбу по противнику, не теряя при этом подвижность на поле боя.

"Мой экипаж тремя выстрелами уничтожил два российских танка. Сначала попали, остановили танк, 5-7 секунд — и второй выстрел, у него башню оторвало, и через 15 секунд второй танк ушел. Мы уничтожили его с первого выстрела!" — говорит Андрей.

К сожалению, не обошлось без потерь. Первый танк батальона был уничтожен 8 июня в районе Новопокровки.

Тактические изменения и ночные операции

С ростом потерь тактика батальона изменилась. Экипажи начали проводить ночные огневые засады и скрытые маневры. Такая тактика позволила минимизировать потери и сохранить боеспособность подразделения. Использование местности, таких как лесопосадки и временные укрытия, а также установка динамической защиты "Контакт-1" на Leopard 2A4 помогали противостоять постоянным угрозам.

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Наибольшие потери батальон понес осенью 2023 года. 24 октября были подбиты три танка, два из которых оказались повреждены ударами FPV-дронов и брошены на поле боя, еще одна машина была подбита противником 25 октября. Несмотря на это, поврежденные танки часто удавалось эвакуировать и отправлять на ремонт.

Сам Андрей был ранен в танке, подбитом ПТУР комплекса "Корнет", но никто из экипажа не погиб. Потрясенный и раненый экипаж все же покинул машину.

Между тем сложности с эвакуацией возникали из-за угрозы атак дронов и захвата техники силами противника. Так, зимой 2024 года, уже на донецком направлении, в районе Курахово, экипажи столкнулись с подобными проблемами. Тем не менее даже сильно поврежденные танки, как правило, подлежали восстановлению.

Тактика маневренной обороны

Зимой и весной 2024 года батальон Leopard 2A4 действовал на подступах к Курахово и в районе Победы. Танки использовались как мобильные противотанковые средства, уничтожая вражескую технику на ходу. Однако это подвергало их серьезным рискам, особенно со стороны российских дронов и барражирующих боеприпасов "Ланцет".

"Как вы понимаете, уничтожить "Леопарда" с первого раза очень сложно. Его могут повредить и, когда остановят, начнется: FPV-дроны, сбросы с БПЛА, термобарические боеприпасы…" — рассказал Андрей.

В итоге, ключевым элементом тактики стали координация с артиллерией и беспилотниками, а также маневры высокой скорости, чтобы избежать попадания под удары. В ноябре 2024 года Leopard 2A4 были замечены с мультиспектральным камуфляжем, что также указывает на усилия по адаптации техники к условиям боев.

Авторы материала подчеркнули, что танки Leopard 2A4 продемонстрировали высокую выживаемость экипажей благодаря изолированным боеприпасам и надежной бронезащите. В отличие от российских танков, Leopard 2 лишен риска детонации с "разрывом башни". Однако высокая стоимость танков и сложность их ремонта делают их уязвимыми в условиях затяжных боевых действий.

Ранее сообщалось, что экипаж украинского танка Leopard 2A4 из состава 33-й ОМБр, взаимодействуя с артиллерией, успешно отбил штурм российской бронетехники и пехоты под Курахово Донецкой области. В результате боестолкновения украинские защитники уничтожили 40 российских солдат, два танка, один БТР и другую боевую технику противника.