Бой в Роботино: экипаж Leopard рассказал, как уничтожил два российских танка (видео)

Аэроразведки зафиксировали передвижение вражеской техники и оперативно передали координаты украинским танкистам.

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Украинские танки Leopard в Запорожской области успешно выполняют задачи. В Telegram-канале "Оперативний ЗСУ" опубликовали подробности боев.

Бойцы украинского экипажа сообщили детали танкового боя в Роботино. Тогда было уничтожено два танка врага.

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"Выживешь на сто процентов": экипаж шведского танка Stridsvagn рассказал подробности боев (видео)

Сначала пехота получила задание идти вперед, но аэроразведки зафиксировали передвижение вражеской техники. Впоследствии украинские танкисты получили информацию о наличии врага и быстро выехали на соответствующий рубеж.

Впоследствии экипаж увидел российские танки и начал стрельбу. Попадания были успешными.

"На горизонте появился, сразу и навешали", — пояснил наводчик под псевдонимом "Сидор".

Уничтожение танков РФ

14 бригада ВСУ 6 ноября остановила наступление танков РФ. Боеприпас попал в башню танка, а взрыв спровоцировал детонацию боекомплекта. Колонна россиян была полностью ликвидирована.

Также 3 ноября бойцы президентской бригады сожгли колонну техники войск РФ. Украинские бойцы, обнаружив в районе Авдеевки продвижение колонны противника, нанесли огневое поражение, применив противотанковые средства и артиллерию. Колонну танков противника обнаружили средства аэроразведки. С помощью разведывательных беспилотников были установлены координаты продвижения россиян, после чего украинские защитники применили против оккупантов противотанковые средства и артиллерию.

Напомним, 6 ноября экипаж шведского танка Stridsvagn рассказал подробности боев. Шведская техника оснащена тепловизором, лазерным дальномером и способностью захватывать сразу несколько целей, что дает преимущества над советскими образцами.