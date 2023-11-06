Бій у Роботиному: екіпаж Leopard розповів, як знищив два російських танки (відео)

Аеророзвідки зафіксували пересування ворожої техніки та оперативно передали координати українським танкістам.

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Українські танки Leopard у Запорізькій області успішно виконують завдання. В Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ" опублікували подробиці боїв.

Бійці українського екіпажу повідомили деталі танкового бою у Роботиному. Тоді було знищено два танки ворога.

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"Виживеш на сто відсотків": екіпаж шведського танка Stridsvagn розповів подробиці боїв (відео)

Спочатку піхота отримала завдання йти вперед, але аеророзвідки зафіксували пересування ворожої техніки. Згодом українські танкісти отримали інформацію щодо наявності ворога та швидко виїхали на відповідний рубіж.

Згодом екіпаж побачив російські танки та почав стрільбу. Влучання були успішними.

"На горизонті з'явився, одразу й навішали", – пояснив навідник на псевдо "Сидор".

Знищення танків РФ

14 бригада ЗСУ 6 листопада зупинила наступ танків РФ. Боєприпас влучив у башту танка, а вибух спровокував детонацію боєкомплекту. Колона росіян була повністю ліквідована.

Також 3 листопада бійці президентської бригади спалили колону техніки військ РФ. Українські бійці, виявивши в районі Авдіївки просування колони противника, завдали вогневого ураження, застосувавши протитанкові засоби й артилерію. Колону танків противника виявили засоби аеророзвідки. За допомогою розвідувальних безпілотників було встановлено координати просування росіян, після чого українські захисники застосували проти окупантів протитанкові засоби й артилерію.

Нагадаємо, 6 листопада екіпаж шведського танка Stridsvagn розповів подробиці боїв. Шведська техніка оснащена тепловізором, лазерним далекоміром та здатністю захоплювати одразу кілька цілей, що дає переваги над радянськими зразками.