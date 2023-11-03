"Чотири хвилини пекла": бійці президентської бригади спалили колону техніки ЗС РФ (відео)

Українські бійці, виявивши в районі Авдіївки просування колони противника, завдали вогневої поразки, застосувавши протитанкові засоби та артилерію.

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Другий механізований батальйон Президентської бригади імені Богдана Хмельницького на Авдіївському напрямку спалив колону з десятків одиниць техніки Збройних сил РФ. Відповідне відео було опубліковано 3 листопада на сторінці Facebook українських бійців.

Колона танків противника була виявлена засобами аеророзвідки. За допомогою розвідувальних безпілотників було встановлено координати просування росіян, після чого українські захисники застосували проти окупантів протитанкові засоби та артилерію.

"На відео — 4 хвилини пекла, яке окупантам влаштували піхотинці, протитанкісти та артилеристи другого Механізованого батальйону Президентської бригади у взаємодії 55 ОАБр і артилерією 110 ОМБр", — йдеться в коментарі під відео.

Незважаючи на спроби просування противника по відкритій місцевості точними ударами ворожу техніку було знищено.

"Наші бійці стійко тримають оборону і завдають противнику нищівної шкоди", — підсумували українські захисники.

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Нагадаємо, за даними Міноборони Великої Британії Збройні сили РФ провалили штурм під Авдіївкою Донецької області через міцну українську оборону. На думку британської розвідки, одна з причин провалу — відсутність необхідної повітряної підтримки через ефективну ППО українських сил.