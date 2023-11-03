"Штурм провалився": Міноборони Британії пояснило, чому ЗС РФ не мають успіху під Авдіївкою

Останніми тижнями перевагу в наземних боях мають ті, хто обороняється. Українська та російська сторони мають надійну протиповітряну оборону, яка не дозволяла мати ефективну повітряну підтримку для штурмів, розповіли в британській розвідці.

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Збройні сили Російської Федерації провалили штурм під Авдіївкою Донецької області через міцну українську оборону. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у X (Twitter).

У британській розвідці зазначили, що останніми тижнями спостерігається продовження тенденції, яка була виявлена на початку повномасштабного вторгнення. Мова йде про те, що перевагу в наземних боях мають ті, хто обороняється.

Міноборони Британії розповіло, що український наступ на півдні є статичним між двома основними лініями добре підготовлених оборонних позицій ЗС РФ. Тоді як біля Авдіївки широкомасштабний російський наступ не зазнав успіху через міцну українську оборону.

"Головним фактором цього явища, ймовірно, була відносна сторона тактичної авіації", — йдеться у повідомленні розвідки.

В оборонному відомстві Британії наголосили, що українська та російська сторони мають надійну протиповітряну оборону, яка не дозволяла мати ефективну повітряну підтримку бойових літаків для штурму.

Також географічні масштаби конфлікту перешкоджали наступу, адже обидві сторони намагалися задіяти ударні сили, які здатні до прориву, оскільки більша частина мобілізованих військ потрібна для утримання 1200-кілометрової лінії зіткнення.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 2 листопада розповіли, що російські військові готують атаку на Авдіївський коксохімічний завод. Зокрема, ЗС РФ перетнули залізничну колію поблизу Степового.

2 листопада начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що окупанти почали готувати третю хвилю штурму на Авдіївку Донецької області. Він наголосив, що ворог продовжує колишню тактику, що спрямована на оборону в житлових кварталах.