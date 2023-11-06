"Виживеш на сто відсотків": екіпаж шведського танка Stridsvagn розповів подробиці боїв (відео)

Шведська техніка оснащена тепловізором, лазерним далекоміром та здатністю захоплювати одразу кілька цілей, що дає переваги над радянськими зразками.

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Шведський основний бойовий танк третього покоління Stridsvagn 122A, який на основі Leopard 2A5, виконують завдання на сході України та успішно беруть участь у боях із російською важкою бронетехнікою. Екіпаж танка розповів подробиці "Донбас.Реалії".

Екіпаж "Леопарда" пройшов навчання у Швеції. Танкісти розповіли, що дізналися багато корисного, але умови війни відрізняються від навчання на полігонах.

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Через досвід України: Швеція проведе масштабну модернізацію танків Stridsvagn 122

Українським танкістам на фронті найчастіше доводиться працювати вночі. Військовослужбовець 21-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олексій розповів, що найбільший ризик, коли доводиться рідку проводити пішки. Шведська техніка оснащена тепловізором, лазерним далекоміром та здатністю захоплювати одразу кілька цілей. Це перевага танка над радянськими зразками.

В умовах нинішньої війни на якісь танкові битви чекати не доводиться. Зі слів бійця, вже у техніку влучав снаряд від ПТУРа. Російським загарбникам вдалося пошкодити гармату, броню, але екіпаж залишався живий.

"Танк дуже надійний. Якщо стоїш до противника лобовою частиною – 100%, що виживеш", – пояснив захисник.

Всього, як йдеться у повідомленні, Швеція передала 10 таких танків. Точна кількість відповідної техніки у ЗСУ невідома.

Нагадаємо, 2 листопада волонтер та колишній радник міністра оборони України Юрій Бірюков розповів, як ЗСУ використовують муляжі Leopard на передовій. Українські військові плутають окупантів за допомогою несправжніх танків — каркасних або навіть надувних. Схожі приманки використовують і військ РФ, але їх нерідко видає одна деталь.