Миф о 40 мертвых "Леопардах". Как правильно считать потери бронетехники
Военный обозреватель Александр Коваленко категорически не согласен с западными экспертами, которые сообщают о потере Украиной 40 танков Leopard 2. Если считать профессионально, картина получается совсем иная…
Украина потеряла 40 танков Leopard 2!
По российским пропагандистским площадкам несется сенсационная новость — Украина потеряла за время войны 40 танков Leopard 2! При этом информацию предоставили не "российские источники", а это публикация уважаемого западного издания Business Insider.
К сожалению, эту новость в украинское информационное пространство стали тянуть и наши журналисты, не удосужившись детально разобраться, а банально процитировав то, что написали высокопрофессиональные аналитики Business Insider, мало чем отличающиеся от наших клавиатурных обезьянок.
Итак. По верифицированным потерям Leopard 2. Начну с матчасти.
Когда мы говорим о потерях техники, то все должны понимать, что у этих потерь есть несколько категорий:
- уничтоженный, то есть восстановлению не подлежит;
- поврежденный, то есть, получил повреждение не дающее танку выполнять задачи, вследствие чего отправлен на ремонт;
- поврежденный-брошенный, то есть, танк получил повреждения, которые дают возможность его восстановить, но находится он на участке БД, откуда эвакуация на ремонт невозможна и он был брошен. Чаще всего именно такая техника и становится трофейной.
Теперь по фактам. Не голословно. Например, используя информацию мониторинговой группы Oryx.
За время применения Leopard 2 зафиксировано данной мониторинговой группой потеря 41 ОБТ, из которых:
- уничтожено — 19 ед;
- повреждено — 9 ед;
- повреждено и брошено — 13 ед.
То есть, если мы говорим о потере, то подразумеваем категории, из которых невозвратных потерь выходит менее 50%. Это обусловлено высоким уровнем бронирования танка и высоким показателем выживаемости экипажа. Хотя, правда, даже эти танки в современных условиях требуют повышения уровня защиты.
Но сейчас я бы хотел провести параллель с самым современным российским танком на поле боя. Нет, не с Т-14 "Армата", а с Т-90.
За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла верифицированными 163 ОБТ Т-90:
- уничтожено — 98 ед;
- повреждено — 15 ед;
- повреждено и брошено — 29 ед;
- 21 танк был затрофеен абсолютно боеспособным.
Соотношение уничтоженных танков к поврежденным, 2,2 к 1. Думаю, именно так следовало бы подавать новости, с профессиональной точки зрения, но, увы и ах… По новостям несется, Украина "потеряла" 40 танков Leopard 2.
Хороший танк потому что. А в Украине стал даже лучше, с учетом запоздалого, но рационального и взвешенного усиления брони.
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