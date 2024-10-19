Миф о 40 мертвых "Леопардах". Как правильно считать потери бронетехники

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Украина потеряла 40 танков Leopard 2!

По российским пропагандистским площадкам несется сенсационная новость — Украина потеряла за время войны 40 танков Leopard 2! При этом информацию предоставили не "российские источники", а это публикация уважаемого западного издания Business Insider.

К сожалению, эту новость в украинское информационное пространство стали тянуть и наши журналисты, не удосужившись детально разобраться, а банально процитировав то, что написали высокопрофессиональные аналитики Business Insider, мало чем отличающиеся от наших клавиатурных обезьянок.

Итак. По верифицированным потерям Leopard 2. Начну с матчасти.

Когда мы говорим о потерях техники, то все должны понимать, что у этих потерь есть несколько категорий:

уничтоженный, то есть восстановлению не подлежит;

поврежденный, то есть, получил повреждение не дающее танку выполнять задачи, вследствие чего отправлен на ремонт;

поврежденный-брошенный, то есть, танк получил повреждения, которые дают возможность его восстановить, но находится он на участке БД, откуда эвакуация на ремонт невозможна и он был брошен. Чаще всего именно такая техника и становится трофейной.

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Украина потеряла 40 танков Leopard с начала российского вторжения, — Business Insider (фото)

Теперь по фактам. Не голословно. Например, используя информацию мониторинговой группы Oryx.

За время применения Leopard 2 зафиксировано данной мониторинговой группой потеря 41 ОБТ, из которых:

уничтожено — 19 ед;

повреждено — 9 ед;

повреждено и брошено — 13 ед.

То есть, если мы говорим о потере, то подразумеваем категории, из которых невозвратных потерь выходит менее 50%. Это обусловлено высоким уровнем бронирования танка и высоким показателем выживаемости экипажа. Хотя, правда, даже эти танки в современных условиях требуют повышения уровня защиты.

Но сейчас я бы хотел провести параллель с самым современным российским танком на поле боя. Нет, не с Т-14 "Армата", а с Т-90.

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла верифицированными 163 ОБТ Т-90:

уничтожено — 98 ед;

повреждено — 15 ед;

повреждено и брошено — 29 ед;

21 танк был затрофеен абсолютно боеспособным.

Соотношение уничтоженных танков к поврежденным, 2,2 к 1. Думаю, именно так следовало бы подавать новости, с профессиональной точки зрения, но, увы и ах… По новостям несется, Украина "потеряла" 40 танков Leopard 2.

Хороший танк потому что. А в Украине стал даже лучше, с учетом запоздалого, но рационального и взвешенного усиления брони.

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