Леопард с головой пантеры: немецкий Leopard 2A4 получил неожиданную модернизацию

На выставке в Польше публике показали версию Leopard 2A4 с установленной башней от танка KF51. Эксперты полагают, что это может быть маркетинговый ход со стороны Rheinmetall.

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На международной оборонной выставке MSPO 2024, проходящей в польском городе Кельце, немецкий концерн Rheinmetall продемонстрировал свои последние разработки, включая основной боевой танк KF51 Panther и боевую машину пехоты KF41 Lynx. Однако на этот раз представленная техника получила неожиданное развитие, которое заслуживает особого внимания. О неожиданном техническом решении немецких оружейников рассказали обозреватели Defense Express.

Особенности модернизации

По информации польского ресурса ZBiAM, одним из главных экспонатов стала версия танка Leopard 2A4, модернизированная установкой башни от KF51 Panther. Эта модификация представлена как отдельная разработка, ориентированная на повышение боевых возможностей танка, созданного еще в 1980-х годах.

Утверждается, что такое решение значительно улучшает защиту бронемашины, особенно в проекции сверху, что стало крайне важным в условиях использования дронов-камикадзе в современных боевых действиях. При этом танк может оснащаться двумя вариантами вооружения: 120-мм пушкой L/55A1 или 130-мм пушкой L/51.

Образец танка KF51 Panther

Примечательно, что модернизация Leopard 2A4 не требует значительных усилий и может быть привлекательной для стран, таких как Польша, которая активно обновляет свой парк Leopard.

Вместе с тем украинские обозреватели отмечают, что опытный образец танка уже демонстрировался на выставках с шасси от Leopard 2A4 в качестве "демонстратора технологий".

"Как на таком фоне воспринимать описанный выше образец, вопрос пока открытый. Потому что это вполне может быть и попыткой просто "запаковать" в маркетинговом плане разработку, которая имеет пока не до конца определенные экспортные перспективы", — подчеркнули эксперты.

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Ранее сообщалось, что немецкая оборонная компания Rheinmetall представила обновленный танк KF51-U с новейшей безэкипажной башней. Машина будет иметь 130-мм пушку, самую современную оптику, а также трехствольный пулемет, который позволит бороться с беспилотниками.