Тренд на безэкипажную башню: Rheinmetall представил концепт танка KF51-U

Танк будет иметь 130-мм пушку, самую современную оптику, а также трехствольный пулемет, который позволит бороться с беспилотниками.

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Немецкая оборонная компания Rheinmetall представила обновленный танк KF51-U с новейшей башней, в который не будет размещен экипаж. Об этом сообщает Army Recognition с выставки Eurosatory 2024.

На парижской выставке дебютировало уже несколько разработок танков. Rheinmetall показал концепт танка KF51-U с безэкипажной башней, которая ранее была известна под названием CUT (Concept Uncrewed Turret). Калибр пушки также увеличили со 120-мм до 130-мм. Ее длина достигает 51 калибра, а вместо заряжающего есть автомат заряжания на 25 снарядов в задней части башни.

KF51-U на выставке

Также на башню интегрированы спаренные пулеметы калибром .50, а также дистанционно управляемый боевой модуль командира MSSA с трех ствольным пулеметом Rheinmetall RMG762. Благодаря этому машина сможет бороться с вражескими беспилотниками. Экипаж получит современную оптику дневного и ночного видения со встроенными лазерными дальномерами. Командир и другие члены экипажа могут независимо наблюдать за различными целями и поражать их. Таким образом танк имеет возможности обнаруживать и следить за целями или же обнаруживать и уничтожать или hunter-killer, killer-killer.

"Многочисленные опыты эксплуатации и перспективные технологии сейчас определяют дальнейшее развитие наземных боевых систем. Целью Rheinmetall является разработка лучших и перспективных решений. На выставке Eurosatory 2024 компания Rheinmetall представит концепт беспилотной башни (CUT), концепт-демонстрацию беспилотной башни для основного боевого танка следующего поколения", - отмечается в заметке компании.

Напомним, 17 июня KNDS показали новейшую модификацию Leclerc Evolution.

Также на Eurosatory 2024 компания KNDS также представила новый основной боевой танк (ОБТ) Leopard 2A8.