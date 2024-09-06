Леопард із головою пантери: німецький Leopard 2A4 отримав несподівану модернізацію

На виставці в Польщі публіці показали версію Leopard 2A4 зі встановленою баштою від танка KF51. Експерти вважають, що це може бути маркетинговий хід з боку Rheinmetall.

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На міжнародній оборонній виставці MSPO 2024, що проходить у польському місті Кельце, німецький концерн Rheinmetall продемонстрував свої останні розробки, зокрема основний бойовий танк KF51 Panther і бойову машину піхоти KF41 Lynx. Однак цього разу представлена техніка отримала несподіваний розвиток, який заслуговує на особливу увагу. Про несподіване технічне рішення німецьких зброярів розповіли оглядачі Defense Express.

Особливості модернізації

За інформацією польського ресурсу ZBiAM, одним із головних експонатів стала версія танка Leopard 2A4, модернізована установкою вежі від KF51 Panther. Ця модифікація представлена як окрема розробка, орієнтована на підвищення бойових можливостей танка, створеного ще в 1980-х роках.

Стверджується, що таке рішення значно покращує захист бронемашини, особливо в проєкції зверху, що стало вкрай важливим в умовах використання дронів-камікадзе в сучасних бойових діях. При цьому танк може оснащуватися двома варіантами озброєння: 120-мм гарматою L/55A1 або 130-мм гарматою L/51.

Зразок танка KF51 Panther

Примітно, що модернізація Leopard 2A4 не потребує значних зусиль і може бути привабливою для країн, таких як Польща, яка активно оновлює свій парк Leopard.

Водночас українські оглядачі зазначають, що дослідний зразок танка вже демонстрували на виставках із шасі від Leopard 2A4 як "демонстратора технологій".

"Як на такому тлі сприймати описаний вище зразок, питання поки що відкрите. Бо це цілком може бути й спробою просто "запакувати" в маркетинговому плані розробку, яка має поки що не до кінця визначені експортні перспективи", — наголосили експерти.

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Раніше повідомлялося, що німецька оборонна компанія Rheinmetall представила оновлений танк KF51-U з новітньою безекіпажною баштою. Машина матиме 130-мм гармату, найсучаснішу оптику, а також триствольний кулемет, який дасть змогу боротися з безпілотниками.