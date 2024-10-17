Украина потеряла 40 танков Leopard с начала российского вторжения, — Business Insider (фото)
По мнению издания, несмотря на мощную броню Leopard, они не являются непобедимыми, поэтому на них устанавливают дополнительные стальные экраны, которые обеспечивают не только защиту от дронов, но и устойчивость к ракетным ударам.
С начала полномасштабного вторжения России Украина потеряла около 40 танков Leopard, предоставленных НАТО. Об этом пишет американский новостной портал Business Insider.
Эта информация базируется на оценках из открытых источников, хотя официального подтверждения пока нет. Потери этих высокоэффективных немецких боевых машин подчеркивают масштаб боев и угроз, с которыми сталкиваются украинские войска на поле боя, отмечают журналисты.
Несмотря на мощную броню Leopard, они не являются непобедимыми, и Украина активно принимает меры для их дополнительной защиты. В частости начали устанавливать стальные экраны на танки Leopard, чтобы повысить их устойчивость к ударам ракет, взрывным дронам и другим видам боеприпасов. Стоимость такого экрана составляет около 20 000 долларов, что значительно меньше стоимости самого танка, а установка занимает около 12 часов.
Экраны помогают значительно увеличить шансы на выживание экипажа и защитить технику от повреждений, позволяя танки вернуть в бой после ремонта. С начала войны такие экраны были установлены и на другие бронемашины, включая американские танки M1 Abrams и боевые машины пехоты Bradley, а также на советские Т-64 и Т-72.
Напомним, в Курской области России произошла редкая танковая схватка: два украинских танка с расстояния в 15 метров расстреляли российский бронетранспортер (БТР).