Канада модернизировала Leopard 2A6MC2: СМИ показали первые кадры нового танка (фото)

Leopard 2A6M C2 CAN — это модернизированный канадский вариант немецкого основного боевого танка Leopard 2A6. Он был разработан путем модернизации 20 танков Leopard 2A6M по контракту с KMW на 76 млн долларов

15 октября в сюжете немецкого телеканала ARD 1, посвященного экскурсии по объектам оборонной компании Krauss-Maffei Wegmann могли показать первые кадры новых канадских танков Leopard 2A6M C2. На это указал военный аналитик Jeff21461 в соцсети Х.

Стоимость модернизации нового танка Leopard 2A6M по контракту с KMW стоила 76 млн долларов. Капитальный ремонт включает обновление оптики, систем управления огнем и пользовательских интерфейсов, замену устаревших аналоговых технологий на современные компоненты для увеличения срока службы.

В феврале 2023 года министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Канада планирует заменить танки Leopard 2, отправленные в Украину, хотя конкретные сроки этих приобретений не раскрывались.

Тем временем Канада готовилась модернизировать свои оставшиеся Leopard 2 в рамках проекта до 2035 года.

Представитель Министерства национальной обороны Джессика Ламиранд объяснила, что контракт на LTSC будет включать техническое обслуживание, модернизацию, управление цепочкой поставок и техническую поддержку.

Новый канадски танк Leopard 2: цена модернизации

Контракт оценивался от 730 млн до 1,09 млрд долларов, или примерно от 44 млн до 64 млн долларов в год. Канада сообщила о предварительном заключении контракта в августе 2022 года.

Долгосрочный контракт на поддержку танков включал в себя различные модели Leopard 2 канадской армии: 2A4 CAN, 2A4M CAN, 2A6M CAN и 2A6M C2 CAN, а также бронированные ремонтно-эвакуационные машины Leopard 2 ARV CAN, инженерные машины Leopard 2 AEV CAN и специализированное оборудование, такое как система разминирования катков (MCRS), гусеничный минный плуг (TWMP), бульдозерные отвалы, дополнительную броню.

Модернизированные танки будут маркироваться как Leopard 2A6M C2 CAN

По имеющейся информации, первое переоборудование завершили в 2022 году, что стало эталонной моделью для остального парка. Работы по переоборудованию оставшихся 19 танков начались на заводе FFG Canada в Батерсте весной 2023 года, а их завершение ожидается к концу 2025 года. Эти модернизированные танки будут маркироваться как Leopard 2A6M C2 CAN.

Среди прочего, армия Канады планировала усовершенствовать защиту, наблюдение, обнаружение целей, огневую мощь и мобильность. Страна рассчитывает выдать запрос на отраслевые заявки к 2028 году, а первые модернизированные танки, как ожидается, будут введены в эксплуатацию к 2030 году. Цель модернизации — привести конфигурации канадских танков Leopard 2 в соответствие с конфигурациями союзников по НАТО для повышения оперативной совместимости.

Канадское правительство руководствуется финансовыми соображениями, поскольку в рамках оборонного бюджета страны уже финансируются крупные проекты, такие как закупка истребителей F-35, надводных боевых кораблей и патрульных самолетов P-8, что ограничивает доступные средства для приобретения новых танков, отмечает оборонный портал Army Recognition.

