Канада модернизировала Leopard 2A6MC2: СМИ показали первые кадры нового танка (фото)
Leopard 2A6M C2 CAN — это модернизированный канадский вариант немецкого основного боевого танка Leopard 2A6. Он был разработан путем модернизации 20 танков Leopard 2A6M по контракту с KMW на 76 млн долларов
15 октября в сюжете немецкого телеканала ARD 1, посвященного экскурсии по объектам оборонной компании Krauss-Maffei Wegmann могли показать первые кадры новых канадских танков Leopard 2A6M C2. На это указал военный аналитик Jeff21461 в соцсети Х.
Стоимость модернизации нового танка Leopard 2A6M по контракту с KMW стоила 76 млн долларов. Капитальный ремонт включает обновление оптики, систем управления огнем и пользовательских интерфейсов, замену устаревших аналоговых технологий на современные компоненты для увеличения срока службы.
В феврале 2023 года министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Канада планирует заменить танки Leopard 2, отправленные в Украину, хотя конкретные сроки этих приобретений не раскрывались.
Тем временем Канада готовилась модернизировать свои оставшиеся Leopard 2 в рамках проекта до 2035 года.
Представитель Министерства национальной обороны Джессика Ламиранд объяснила, что контракт на LTSC будет включать техническое обслуживание, модернизацию, управление цепочкой поставок и техническую поддержку.
Новый канадски танк Leopard 2: цена модернизации
Контракт оценивался от 730 млн до 1,09 млрд долларов, или примерно от 44 млн до 64 млн долларов в год. Канада сообщила о предварительном заключении контракта в августе 2022 года.
Долгосрочный контракт на поддержку танков включал в себя различные модели Leopard 2 канадской армии: 2A4 CAN, 2A4M CAN, 2A6M CAN и 2A6M C2 CAN, а также бронированные ремонтно-эвакуационные машины Leopard 2 ARV CAN, инженерные машины Leopard 2 AEV CAN и специализированное оборудование, такое как система разминирования катков (MCRS), гусеничный минный плуг (TWMP), бульдозерные отвалы, дополнительную броню.
По имеющейся информации, первое переоборудование завершили в 2022 году, что стало эталонной моделью для остального парка. Работы по переоборудованию оставшихся 19 танков начались на заводе FFG Canada в Батерсте весной 2023 года, а их завершение ожидается к концу 2025 года. Эти модернизированные танки будут маркироваться как Leopard 2A6M C2 CAN.
Среди прочего, армия Канады планировала усовершенствовать защиту, наблюдение, обнаружение целей, огневую мощь и мобильность. Страна рассчитывает выдать запрос на отраслевые заявки к 2028 году, а первые модернизированные танки, как ожидается, будут введены в эксплуатацию к 2030 году. Цель модернизации — привести конфигурации канадских танков Leopard 2 в соответствие с конфигурациями союзников по НАТО для повышения оперативной совместимости.
Канадское правительство руководствуется финансовыми соображениями, поскольку в рамках оборонного бюджета страны уже финансируются крупные проекты, такие как закупка истребителей F-35, надводных боевых кораблей и патрульных самолетов P-8, что ограничивает доступные средства для приобретения новых танков, отмечает оборонный портал Army Recognition.
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