Ракета F-16 или Patriot "Hit-To-Kill": что могло стать причиной крушения российского Су-34

Уничтожение самолета противника стало возможным благодаря применению ракеты AIM-9X Sidewinder. Но некоторые эксперты склоняются к версии поражения Су-34 ракетой PAC-3 MSE украинского зенитного комплекса Patriot.

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В ходе боевых действий в Украине 13 октября истребитель F-16 ВСУ впервые мог сбить российский бомбардировщик Су-34. И хотя официального подтверждения этому событию пока нет, обозреватели Army Recognition пишут, что это может быть первой победой F-16 в воздушном бою, которая стала возможной благодаря использованию усовершенствованной ракеты AIM-9X Sidewinder.

Аналитики отмечают, что поражение российского Су-34 стало возможным благодаря характеристикам ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9X, широко известной своей смертоносностью, которая дает истребителю F-16 значительное преимущество в воздушных боях.

Она специально разработана для воздушных боев на ближних дистанциях, где маневренность и точность наведения играют решающую роль. Ее инфракрасная боеголовка способна отслеживать цели в сложных ситуациях, когда другие ракеты могут потерять захват. Кроме того, AIM-9X интегрирована с нашлемными прицельными системами, что дает пилотам возможность быстро захватывать цели.

Фото: Милитарный

Версия применение ракеты PAC-3 ЗРК Patriot

Между тем версию с F-16 разделяют не все военные аналитики. Например, индийский отставной летчик истребителя Jaguar ВВС Израиля Виджайндер Тхакур ставит под сомнение информацию о том, что для уничтожения Су-34 украинские силы задействовали недавно поставленные истребители F-16.

В частности, эксперт пишет, что Су-34, по сообщениям, находился примерно в 50 км от линии фронта. Это соответствует расстоянию, на котором такие самолеты выпускают управляемые бомбы УМПК, разработанные для поражения целей за линией фронта Украины. Самолет на этой дистанции уязвим для ракетного удара, так как находится на высоте выше 6 км и движется с низкой скоростью после маневра для бомбардировки.

Зенитная ракета PAC-3 MSE комплекса Patriot Фото: Милитарный

По мнению Тхакура, наибольшую опасность для Су-34 в этот момент представляет либо наземный перехватчик, такой как Patriot PAC-3, либо ракета класса "воздух-воздух" AIM, выпущенная с истребителя F-16. Если экипаж российского самолета не выжил, это может свидетельствовать о том, что ракета попала в район кабины, что также подразумевает движение самолета в сторону источника запуска ракеты.

Однако, если в случае с AIM речь идет о стандартной боеголовке взрывного типа, которая создает осколочное поле для поражения цели, то точность наведения этой ракеты вряд ли достаточно высока, чтобы поразить конкретно кабину экипажа.

С другой стороны, ракета Patriot PAC-3 использует метод "поражения через столкновение" (Hit-To-Kill), что предполагает прямое попадание в цель, при этом точность управления значительно выше благодаря активной радарной системе наведения. Такой удар мог бы привести к моментальной гибели экипажа Су-34, подчеркивает аналитик.

"Наконец, вполне вероятно, что истребители Су-34 ВВС России действуют под прикрытием истребителей Су-35, Су-30СМ или МиГ-31БМ, что гарантирует, что ни один украинский истребитель не попадет в зону пуска ракет тяжело вооруженных Су-34" — подытожил Тхакур.

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Напомним, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс 6 октября заявил, что Украине передали первые истребители F-16. Остальные из 24 бортов будут доставлены в ближайшее время.