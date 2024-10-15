Ракета F-16 чи Patriot "Hit-To-Kill": що могло стати причиною катастрофи російського Су-34

Знищення літака противника стало можливим завдяки застосуванню ракети AIM-9X Sidewinder. Але деякі експерти схиляються до версії ураження Су-34 ракетою PAC-3 MSE українського зенітного комплексу Patriot.

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Під час бойових дій в Україні 13 жовтня винищувач F-16 ЗСУ вперше міг збити російський бомбардувальник Су-34. І хоча офіційного підтвердження цій події поки що немає, оглядачі Army Recognition пишуть, що це може бути першою перемогою F-16 у повітряному бою, яка стала можливою завдяки використанню вдосконаленої ракети AIM-9X Sidewinder.

Аналітики зазначають, що ураження російського Су-34 стало можливим завдяки характеристикам ракети класу "повітря-повітря" AIM-9X, широко відомої своєю смертоносністю, що надає винищувачу F-16 значну перевагу в повітряних боях.

Вона спеціально розроблена для повітряних боїв на ближніх дистанціях, де маневреність і точність наведення відіграють вирішальну роль. Її інфрачервона боєголовка здатна відстежувати цілі в складних ситуаціях, коли інші ракети можуть втратити захоплення. Крім того, AIM-9X інтегрована з нашоломними прицільними системами, що дає пілотам можливість швидко захоплювати цілі.

Фото: Мілітарний

Версія застосування ракети PAC-3 ЗРК Patriot

Тим часом версію з F-16 поділяють не всі військові аналітики. Наприклад, індійський відставний льотчик винищувача Jaguar ВПС Ізраїлю Віджайндер Тхакур ставить під сумнів інформацію про те, що для знищення Су-34 українські сили залучили нещодавно поставлені винищувачі F-16.

Зокрема, експерт пише, що Су-34, за повідомленнями, перебував приблизно за 50 км від лінії фронту. Це відповідає відстані, на якій такі літаки випускають керовані бомби УМПК, розроблені для ураження цілей за лінією фронту України. Літак на цій дистанції вразливий для ракетного удару, оскільки перебуває на висоті вище 6 км і рухається з низькою швидкістю після маневру для бомбардування.

Зенітна ракета PAC-3 MSE комплексу Patriot Фото: Мілітарний

На думку Тхакура, найбільшу небезпеку для Су-34 у цей момент становить або наземний перехоплювач, такий як Patriot PAC-3, або ракета класу "повітря-повітря" AIM, випущена з винищувача F-16. Якщо екіпаж російського літака не вижив, це може свідчити про те, що ракета влучила в район кабіни, що також передбачає рух літака в бік джерела запуску ракети.

Однак, якщо у випадку з AIM йдеться про стандартну боєголовку вибухового типу, яка створює осколкове поле для ураження цілі, то точність наведення цієї ракети навряд чи достатньо висока, щоб уразити конкретно кабіну екіпажу.

З іншого боку, ракета Patriot PAC-3 використовує метод "ураження через зіткнення" (Hit-To-Kill), що передбачає пряме попадання в ціль, при цьому точність управління значно вища завдяки активній радарній системі наведення. Такий удар міг би призвести до моментальної загибелі екіпажу Су-34, підкреслює аналітик.

"Нарешті, цілком імовірно, що винищувачі Су-34 ВПС Росії діють під прикриттям винищувачів Су-35, Су-30СМ або МіГ-31БМ, що гарантує, що жоден український винищувач не потрапить до зони пуску ракет важко озброєних Су-34", — підсумував Тхакур.

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