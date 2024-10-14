F-16 виграв першу повітряну дуель: експерти розповіли про ракету, що уразила Су-34

Порівняно з іншими сучасними винищувачами, російськими Су-35 і МіГ-31, у F-16 вища маневровість і можливості РЕБ. У Су-35 також є чудові радари дальньої дії та ракетні системи.

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Низка джерел у соціальних мережах 13 жовтня повідомили, що F-16 українських ЗС збив російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Така перемога була досягнута за допомогою ракети AIM-9X Sidewinder з інфрачервоним наведенням і високою маневровістю. Про це пишуть аналітики порталу Army Recognition.

AIM-9X відома високою летальністю і дає перевагу в повітряних дуелях, може атакувати ворожі цілі з високих кутів і при близьких сценаріях.

F-16 Fighting Falcon українських ЗС відомі широкими бойовими можливостями: передовою авіонікою, радарними системами й різними ракетами точного наведення. Одна з його відмітних особливостей — радар AN/APG-66(V2), який відстежує різні цілі одночасно з високою точністю.

F-16 може нести низку ракет класу "повітря-повітря", зокрема AIM-120 AMRAAM для ведення бою за межами лінії видимості та AIM-9X Sidewinder — для ближніх повітряних боїв. Можливість захоплення цілі поза зоною прямої видимості AIM-9X робить її особливо смертоносною в ближньому бою. Таке поєднання радіолокаційного та інфрачервоного наведення надає F-16 перевагу і в далеких, і ближніх боях.

Порівняно з іншими сучасними винищувачами, такими як російські Су-35 і МіГ-31, у F-16 вища маневровість і можливості РЕБ. У Су-35 також є чудові радари дальньої дії й ракетні системи, зазначають автори публікації, але F-16 компенсує це коштом чудової маневровості та інтегрованих систем РЕБ, таких як інтегрована система розподілу Pylon (PIDS). Ця система застосовує контрзаходи для ухилення від загроз із радіолокаційним наведенням.

Це в поєднанні з передовими нашоломними системами цілевказівки дає змогу пілотам вражати цілі, просто дивлячись на них, що важливо в ближньому бою.

Ракета AIM-9X Sidewinder

Фото: PRNewswire | AIM-9X може уражати літак навіть під екстремальними кутами

AIM-9X Sidewinder — сучасна зброя класу "повітря-повітря", яка зробила революцію в сучасних повітряних боях. Інфрачервона система наведення дає змогу виявляти й захоплювати теплову сигнатуру ворожого літака, як правило, від двигунів, що робить її високоефективною проти швидко рухомих цілей. AIM-9X відрізняється від попередніх версій здатністю "високого відхилення від лінії візування". Таким чином, пілоту не потрібно перебувати прямо обличчям до супротивника для стрільби; ракета може націлюватися та уражати літак навіть під екстремальними кутами щодо траєкторії польоту літака.

Усе це доповнюється системою нашоломного прицілу і дає змогу пілоту просто дивитися на ціль і направляти ракету. Така функція радикально скорочує час реакції, необхідний у ближньому повітряному бою — критична перевага, коли пілоти маневрують на високих швидкостях і в умовах високої загрози. AIM-9X відома здатністю виконувати різкі повороти.

Нагадаємо про ракету AIM-54 Phoenix, яку використовували ВМС США з 1974 по 2004 рік на винищувачах F-14 Tomcat.