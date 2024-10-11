AIM-54 Phoenix: ракета, яка перетворила F-14 Tomcat на "повітряного вбивцю"

AIM-54 Phoenix — один із відомих видів озброєння, яке раніше використовували ВМС США, а зараз ВПС Ірану.

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AIM-54 Phoenix була ракетою класу "повітря-повітря" великої дальності, яку використовували ВМС США з 1974 по 2004 рік, зокрема на винищувачі F-14 Tomcat. Спочатку її розробляли для скасованого в кінцевому підсумку проєкту F-111B Aardvark, ракета стала невіддільною частиною арсеналу F-14. Про це пише The National Interest.

Характеристикам сучасних винищувачів приділяється багато уваги. Але винищувач — це лише система доставлення зброї.

AIM-54 Phoenix — один з відомих видів озброєння, яке раніше використовували ВМС США, а зараз ВПС Ірану. AIM-54, що запускається з F-14 Tomcat, являє собою ракету класу "повітря-повітря" за межами візуальної дальності (BVR), її вперше випустили 1966 року. У ній було реалізовано напівактивну радіолокаційну систему самонаведення й активну радіолокаційну систему, що робило AIM-54 "розумною".

Ракета AIM-54 Phoenix

AIM-54 розміщувалася на зовнішньому пілоні F-14 у кластерах по шість штук і могла запускатися проти інших літаків. З максимальною швидкістю п'ять Махів або 1707 метрів на секунду, AIM-54 швидко наближалася до своїх цілей.

Але, попри те, що проєкт AIM-54 запускали виключно з F-14, його розробили для F-111B Aardvark, який мав стати палубним варіантом F-111A американських ВПС. Зрештою проєкт F-111B було скасовано. Але F-111 повинен був служити дальнім перехоплювачем з відмінною особливістю: стрілоподібними крилами, які також були у F-14.

F-111B зрештою скасували, але ракетна система BVR платформи продовжила своє існування. Її передали в програму розробки винищувачів ВМС, відому як VFX. Згодом вона стала F-14 Tomcat.

Завершений проєкт AIM-54 був ефективною зброєю. Одночасно можна було запускати до шести ракет у будь-яких погодних умовах, що робило AIM-54 універсальною і надійною ракетною системою. Ракету запускали за допомогою "катапультного запуску", за якого піротехнічний заряд викидає ракету із зовнішньої пускової системи під F-14 до того, як запалювався твердопаливний ракетний двигун AIM-54. AIM-54 була важкою зброєю.

Група з шести AIM-54 важила понад чотири тонни. Через суворі обмеження за вагою для посадки на авіаносець F-14 не міг приземлитися з повним завантаженням із шести AIM-54. Тому в деяких випадках доводилося запускати просто для того, щоб зменшити вагу F-14 перед посадкою.

кожна AIM-54 коштувала близько півмільйона доларів;

фактична дальність польоту AIM-54 була засекречена, але становила понад 100 морських миль (185 км);

довжина ракети — 4 метри;

діаметр — 33 см;

розмах крил — 90 см;

вага боєголовки — 61 кг, використовували неконтактний детонатор, що спрацьовував, коли AIM-54 наближалася до цілі на задану відстань.

AIM-54 вірно служила ВМС з 1974 по 2004 рік, перш ніж її остаточно зняли з озброєння на користь оновлених ракет, таких як AIM-120 AMRAAM.

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