Південна Корея вперше за довгий час запустила ракету Taurus: деталі випробувань

Випробування показали, що в разі збройного конфлікту військові цілі на території Північної Кореї будуть вражені протягом лише 15 хвилин після запуску з району Сеула.

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Військово-повітряні сили Південної Кореї завершили навчання, провівши випробувальний пуск ракети дальнього радіусу дії класу "повітря-поверхня" Taurus. Запуск ракети, що відбулися вперше за останні сім років, проводили на тлі всебільшої загрози з боку Північної Кореї, яка проводить ядерні та ракетні випробування. Про це 11 жовтня повідомило інформаційне агентство Yonhap.

Як повідомили офіційні представники ВПС, випробування ракети були проведені з використанням в якості платформи винищувача F-15K. У результаті Taurus пролетіла 400 кілометрів і вразила заздалегідь намічені цілі в Жовтому морі.

Було зазначено, що попередні такі навчання були проведені у 2017 році після шостого ядерного випробування Північної Кореї і нинішні випробування знову демонструють готовність Сеула до відбиття загроз.

Коротко про ракети Taurus

Ракета Taurus вирізняється високою швидкістю і точністю. Вона здатна розвивати максимальну швидкість 1 163 км/год, що дає їй змогу вражати важливі цілі на території Північної Кореї протягом лише 15 хвилин після запуску з району Сеула.

Taurus оснащена технологією "стелс", що робить її невидимою для радарів і здатною завдавати удари з точністю до 3 метрів від наміченої цілі. Ця ракета також може пробивати укріплені бетонні конструкції, що робить її ефективним засобом проти підземних бункерів, часто використовуваних Північною Кореєю.

Характеристики ракети:

тип — ракета дальнього радіуса дії класу "повітря-земля";

максимальна швидкість — 1 163 км/год;

дальність польоту — до 500 км;

точність — ракета здатна вражати цілі з відхиленням до 3 метрів;

технології — ракета оснащена системою "стелс" для мінімальної помітності радарами;

руйнівна міць — може руйнувати залізобетонні укріплення, включно з підземними бункерами.

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