Южная Корея впервые за долгое время запустила ракету Taurus: детали испытаний
Испытания показали, что в случае вооруженного конфликта военные цели на территории Северной Кореи будут поражены в течение всего 15 минут после запуска из района Сеула.
Военно-воздушные силы Южной Кореи завершили учения, проведя испытательный пуск ракеты дальнего радиуса действия класса "воздух-поверхность" Taurus. Запуск ракеты, прошедшие впервые за последние семь лет, проводились на фоне растущей угрозы со стороны Северной Кореи, которая проводит ядерные и ракетные испытания. Об этом 11 октября сообщило информационное агентство Yonhap.
Как сообщили официальные представители ВВС, испытания ракеты были проведены с использованием в качестве платформы истребителя F-15K. В результате Taurus пролетела 400 километров и поразила заранее намеченные цели в Желтом море.
Было отмечено, что предыдущие подобные учения были проведены в 2017 году после шестого ядерного испытания Северной Кореи, и нынешние испытания вновь демонстрируют готовность Сеула к отражению угроз.
Кратко о ракетах Taurus
Ракета Taurus отличается высокой скоростью и точностью. Она способна развивать максимальную скорость 1 163 км/ч, что позволяет ей поражать важные цели на территории Северной Кореи в течение всего 15 минут после запуска из района Сеула.
Taurus оснащена технологией "стелс", что делает ее невидимой для радаров и способной наносить удары с точностью до 3 метров от намеченной цели. Эта ракета также может пробивать укрепленные бетонные конструкции, что делает ее эффективным средством против подземных бункеров, часто используемых Северной Кореей.
Характеристики ракеты:
- тип — ракета дальнего радиуса действия класса "воздух-земля";
- максимальная скорость — 1 163 км/ч;
- дальность полета — до 500 км;
- точность — ракета способна поражать цели с отклонением до 3 метров;
- технологии — ракета оснащена системой "стелс" для минимальной заметности радарами;
- разрушительная мощь — может разрушать железобетонные укрепления, включая подземные бункеры.
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