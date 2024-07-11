США разместят в Германии крылатые ракеты дальнего радиуса действия: могут достать до Москвы

Канцлер Германии Олаф Шольц собирается тесно переплести немецкие и американские вооруженные силы. На территории ФРГ разместят американские ракеты Tomahawk, способные преодолеть расстояние в 2,5 тыс километров, и другое современное вооружение ВС США.

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С 2026 года на территории Германии, впервые с окончания "холодной войны", будут размещены американские крылатые ракеты Tomahawk, зенитные ракеты SM-6 и недавно разработанное гиперзвуковое оружие, которое имеет "значительно больший радиус действия, чем нынешние наземные системы в Европе". Об этом пишет издание BILD.

Американские крылатые ракеты, которые запускаются с мобильных пусковых установок, кораблей или подводных лодок, способны преодолевать большие расстояния и уничтожать командные центры, бункеры и радарные установки на территории противника.

Дальность действия американских крылатых ракет составляет до 2500 километров — это означает, что в теории они могут долететь даже до Москвы. В то же время дальность полета немецких ракет Taurus, которые запускаются с самолетов — около 500 километров.

По информации издания, канцлер Олаф Шольц собирается в ближайшее время тесно переплести немецкие и американские вооруженные силы, чтобы новый президент США, которым может стать Дональд Трамп, не смог разъединить их без большого ущерба.

Как пишет BILD, с начала полномасштабного вторжения в Украину президент США Джо Байден увеличил присутствие американских войск в Германии для защиты территории НАТО. При этом, во время своего президентского срока Дональд Трамп угрожал вывести США из НАТО. Также он неоднократно критиковал страны, которые входят в Североатлантический альянс, из-за их недостаточных расходов на оборону.

Напомним, в середине ноября прошлого года Пентагон подписал соглашение о потенциальной передаче Японии около 400 ракет Tomahawk. Сделка оценивается в 2,35 млрд долларов.