США розмістять у Німеччині крилаті ракети дальнього радіуса дії: можуть дістати до Москви

Канцлер Німеччини Олаф Шольц збирається тісно переплести німецькі та американські збройні сили. На території ФРН розмістять американські ракети Tomahawk, здатні подолати відстань у 2,5 тис кілометрів, та інше сучасне озброєння ЗС США.

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З 2026 року на території Німеччини, вперше із закінчення "холодної війни", будуть розміщені американські крилаті ракети Tomahawk, зенітні ракети SM-6 і нещодавно розроблена гіперзвукова зброя, яка має "значно більший радіус дії, ніж нинішні наземні системи в Європі". Про це пише видання BILD.

Американські крилаті ракети, які запускаються з мобільних пускових установок, кораблів або підводних човнів, здатні долати великі відстані і знищувати командні центри, бункери і радарні установки на території противника.

Дальність дії американських крилатих ракет становить до 2500 кілометрів — це означає, що в теорії вони можуть долетіти навіть до Москви. Водночас дальність польоту німецьких ракет Taurus, які запускаються з літаків — близько 500 кілометрів.

За інформацією видання, канцлер Олаф Шольц збирається найближчим часом тісно переплести німецькі та американські збройні сили, щоб новий президент США, яким може стати Дональд Трамп, не зміг роз'єднати їх без великої шкоди.

Як пише BILD, з початку повномасштабного вторгнення в Україну президент США Джо Байден збільшив присутність американських військ у Німеччині для захисту території НАТО. При цьому, під час свого президентського терміну Дональд Трамп погрожував вивести США з НАТО. Також він неодноразово критикував країни, які входять до Північноатлантичного альянсу, через їхні недостатні витрати на оборону.

Нагадаємо, в середині листопада минулого року Пентагон підписав угоду про потенційну передачу Японії близько 400 ракет Tomahawk. Угода оцінюється в 2,35 млрд доларів.