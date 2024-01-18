400 крилатих ракет Tomahawk: США посилюють Японію в протистоянні з КНДР і Китаєм

Постачання далекобійної зброї оцінюються у 2,35 млрд доларів. Напруженість в Азії різко зросла через випробування північнокорейських балістичних ракет і агресивні маневри Китаю навколо Тайваню.

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Японія за крок від того, щоб поповнити свої запаси далекобійними ракетами Tomahawk на тлі нового витка напруженості в Південній Азії та Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це пише Newsweek.

Міністерство оборони Японії в четвер, 18 січня, підписало лист про прийняття ракет Tomahawk і супутнього обладнання від уряду США. Йдеться про двосторонню угоду урядів.

Токіо "зміцнить свої оборонні можливості, щоб зруйнувати та превентивно і здалеку завдати поразки силам, які вдерлися в Японію", йдеться в заяві Міноборони. Японія закупить ракети в період з 2025 до 2027 року, тобто раніше за початковий графік.

Пентагон підписав угоду про потенційну передачу Японії близько 400 ракет Tomahawk у середині листопада минулого року. Угода оцінюється у 2,35 млрд доларів.

Напруженість в Індо-Тихоокеанському регіоні та Південній Азії різко зросла на тлі випробувань балістичних ракет, які продовжує проводити КНДР, і дедалі агресивніших військових маневрів Китаю навколо Тайваню. До 2027 року Японія планує витрачати 2% свого ВВП на оборону.

Нагадаємо, що на тлі конфлікту з Індією Китай захоплює території, які вважаються священними для невеликої сусідньої країни Бутан.

Раніше повідомлялося, що Китай націлився на нову спірну територію Японії. За відомостями Токіо, великі кораблі берегової охорони КНР переслідують рибальські судна в японських територіальних водах.