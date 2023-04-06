В США розгорнули перший дивізіон гіперзвукової зброї LRHW

Ракета має дальність польоту 2800 км, а тому дивізіон підпорядковуватиметься одразу декільком командуванням.

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Армія США почала розгортання першої системи гіперзвукової зброї великої дальності LRHW. Для цього в лютому почалися випробування. Про це повідомляє Defense Brief.

1-й багатопрофільний батальйон оперативного вогню 5 батальйону 3-го полку польової артилерії розгорнув систему гіперзвукової зброї. В армії заявляють, що розгортання здійснювало критично важливі командні та контрольні звʼязки між Індійсько-тихоокеанським командуванням США, Стратегічним командуванням США, а також низкою інших командувань. Гіперзвукова зброя буде підпорядковуватись всім їм.

"Наші солдати обробляли реальні місії з реальними даними в режимі реального часу, щоб отримати реальні результати, винести уроки та створити готовність. Ми тренуємося, як ми будемо воювати, і наші солдати готові розгортати та використовувати цей критично важливий потенціал вперед", — заявив бригадний генерал Бернард Гаррінгтон.

Американські військові зазначають, що вони досягають швидкого прогресу у створенні технічної та процедурної спроможності в швидкій інтеграції гіперзвукової зброї.

Ракета LRHW має дальність дії 2800 км — це перший з 1991 року новий наземний ракетний комплекс середньої дальності в армії США. В склад одного дивізіону входить 4 пускові установки з 2 ракетами кожна. Її швидкість польоту сягає 5 Махів (6125 км/год). Військові стверджують, що гіперзвукова зброя пробʼє будь-яку протиракетну оборону.

Нагадаємо, 30 березня стало відомо, що ВПС США відмовляються від проблемної гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW через постійні проблеми з випробуванням.

15 березня в Пентагоні заявили, що китайські гіперзвукові ракети здатні атакувати американські бази через дальність польоту у понад 1600 км.