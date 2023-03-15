Китайські гіперзвукові ракети здатні атакувати американські бази, – Пентагон

У Розвідуправлінні Міноборони США зазначають, що КНР просунулася далі, ніж РФ у розробці гіперзвукових озброєнь. Вона має ракети, здатні долати понад 1600 км, чого достатньо для поразки баз в західній частині Тихого океану.

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Китай випередив РФ у розробці гіперзвукових ракет, які здатні обійти традиційні засоби захисту. У КНР з'явилася можливість вражати бази США в Тихому океані. Про це повідомляє VICE, посилаючись на співробітника Розвідувального управління Міноборони США (DIA) Пола Фрейстера.

Китай, Росія та США змагаються у розробці гіперзвукової зброї, щоб першими отримати перевагу перед іншими країнами, які, ймовірно, не мають захисту від цієї зброї.

"На тлі стратегічної конкуренції події останніх кількох років недвозначно демонструють, що наші конкуренти розвивають можливості, спрямовані на те, щоб поставити під загрозу США", — заявив Пол Фрейстер під час засідання Палати представників збройних сил.

Він наголошує, що Китай випереджає РФ у розробці гіперзвукової зброї, у питанні розгортання допоміжної інфраструктури та за кількістю систем. Москва та Пекін провели серію успішних випробувань гіперзвукових розробок.

При цьому, за словами представника DIA, Китай провів успішні випробування гіперзвукової зброї з дальністю 1600 км, що дозволить вражати цілі в західній частині Тихого океану.

Також у КНР ведуться розробки повітряно-реактивного гіперзвукового двигуна, такі ж роботи ведуться у США.

Нагадаємо, 20 лютого Lockheed Martin отримала контракт на виробництво гіперзвукових ракет для флоту ВМС США.

31 січня у США провели успішний запуск гіперзвукової ракети у межах програми HAWC.