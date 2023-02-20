Lockheed Martin отримав контракт на виробництво гіперзвукових ракет для армії США

Стелс-есмінець Zumwalt зможе переносити до 12 гіперзвукових ракет, які дозволять ВМС США отримати нові можливості для ударів по цілях.

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Американський оборонний гігант Lockheed Martin отримав контракт на виробництво гіперзвукових ракет для кораблів ВМС США. Про це повідомляє пресслужба компанії.

На есмінці класу Zumwalt планують інтегрувати систему оперативного удару гіперзвуковими ракетами. Їх швидкість перевищуватиме 5 Махів (понад 6 100 км/год). Згідно з підписаним контрактом на 1,1 млрд доларів, Lockheed Martin мають поставити системи управління озброєння комплексу All Up Rounds. Субпідрядником стануть General Dynamics Mission Systems. До середини 2020-х років Військово-морські сили мають отримати можливості для завдання гіперзвукових ударів.

[ + – ] Стелс-есмінець Zumwalt

"Lockheed Martin за допомогою нового контракту продовжать розвивати ударний потенціал гіперзвукової зброї США. Проєктні роботи на ранній стадії вже ведуться", — заявив представник компанії Стів Лейн.

ВМС США виділили 10,5 млрд доларів на модернізацію стелс-есмінців Zumwalt та есмінця USS Michael Monsoor. Їх мають озброїти гіперзвуковими ракетами до 2025 року. Крім цього, новим типом ракет озброять і підводні човни класу Virginia до 2028 року.

Один есмінець зможе нести 12 гіперзвукових ракет. У компанії заявляють, що нові можливості розширять потенціал американського флоту за рахунок малопомітності та мобільності есмінця.

Нагадаємо, 23 листопада американський стелс-есмінець Zumwalt глибоко модернізують, дальність пуску ракет становитиме не менше 2 700 км.

31 січня у США пройшов успішний пуск гіперзвукової ракети в межах програми HAWC.