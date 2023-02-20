Lockheed Martin получил контракт на производство гиперзвуковых ракет для армии США

Стелс-эсминец Zumwalt сможет переносить до 12 гиперзвуковых ракет, которые позволят ВМС США получить новые возможности для ударов по целям.

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Американский оборонный гигант Lockheed Martin получил контракт на производство гиперзвуковых ракет для кораблей ВМС США. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На эсминцы класса Zumwalt планируют интегрировать систему оперативного удара гиперзвуковыми ракетами. Их скорость будет превышать 5 Махов (более 6100 км/ч). Согласно подписанному контракту на 1,1 млрд долларов, Lockheed Martin должны поставить системы управления вооружения комплекса All Up Rounds. Субподрячиком выступят General Dynamics Mission Systems. К середине 2020-х годов Военно-морские силы должны получить возможности для нанесения гиперзвуковаых ударов.

[ + – ] Стелс-эсминец Zumwalt

"Lockheed Martin при помощи нового контракта продолжат развивать ударный потенциал гиперзвукового оружия США. Проектные работы на ранней стадии уже ведутся", — заявил представитель компании Стив Лейн.

ВМС США выделили 10,5 млрд долларов на модернизацию стелс-эсминцев Zumwalt и эсминца USS Michael Monsoor. Их должны вооружить гиперзвуковыми ракетами к 2025 году. Кроме этого новым типом ракет вооружат и подводные лодки класса Virginia к 2028 году.

Один эсминец сможет нести 12 гиперзвуковых ракет. В компании заявляют, что новые возможности расширят потенциал американского флота за счет малозаметности и мобильности эсминца.

Напомним, 23 ноября американский стелс-эсминец Zumwalt глубоко модернизируют, дальность пуска ракет составит не менее 2700 км.

31 января в США прошел успешный пуск гиперзвуковой ракеты в рамках программы HAWC.