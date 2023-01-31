В США прошел успешный пуск гиперзвуковой ракеты HAWC (фото)

Разработка развивает скорость от 6200 до 12 500 км/ч. В США завершают программу HAWC, в которой разрабатывали гиперзвуковое оружия.

Related video

Американское управление перспективных исследовательских разработок (DARPA) совместно с ВВС США совершили финальный пуск ракеты HAWC. Об этом сообщает The Drive.

HAWC — это программа разработки гиперзвукового оружия, которое разрабатывается в кооперации с оборонным гигантом Lockheed Martin и компанией Aerojet Rocketdyne. Финальный тестовый полет приближает США к разработке собственного гиперзвукового оружия. Таким образом программа подходит к концу. Обе компании Lockheed Martin и конкуренты Raytheon с Northrop Grumman успешно завершили тестовые испытания.

Отмечается, что завершающий запуск ракеты производили со стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. В ходе полета боеприпас летел на высоте 18 км, дальность составила более 500 км.

"Преодолевая пандемию, напряженную цепочку поставок, наши отраслевые партнеры продвигались вперед, снижая риски там, где они могли. Они выполнили свои обещания, доказав осуществимость концепции", — заявил руководитель программы HAWC Эндрю Нодлер.

Утверждается, что во время полета ракета поддерживает скорость от 5 до 10 Махов (от 6125 км/ч до 12 250 км/ч). Вдобавок в ходе полета разработка может лететь маневрировать, что еще больше затрудняет ее перехват.

Напомним, 26 января ВС РФ нанесли удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по Украине.

23 декабря 2022 года сообщалось, что ученые разрабатывают гиперзвуковой беспилотник Mayhem.