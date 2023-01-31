У США пройшов успішний запуск гіперзвукової ракети HAWC (фото)

Розробка розвиває швидкість від 6200 до 12 500 км/год. У США завершують програму HAWC, у якій розробляли гіперзвукову зброю.

Related video

Американське управління перспективних дослідницьких розробок (DARPA) спільно з ВПС США здійснили фінальний запуск ракети HAWC. Про це повідомляє The Drive.

HAWC — це програма розробки гіперзвукової зброї, яка розробляється у кооперації з оборонним гігантом Lockheed Martin та компанією Aerojet Rocketdyne. Фінальний тестовий політ наближає США до розробки власної гіперзвукової зброї. Так програма добігає кінця. Обидві компанії Lockheed Martin та конкуренти Raytheon з Northrop Grumman успішно завершили тестові випробування.

Зазначається, що завершальний запуск ракети робили зі стратегічного бомбардувальника B-52 Stratofortress. Під час польоту боєприпас летів на висоті 18 км, дальність становила понад 500 км.

"Долаючи пандемію, напружений ланцюжок поставок, наші галузеві партнери просувалися вперед, знижуючи ризики там, де вони могли. Вони виконали свої обіцянки, довівши здійсненність концепції", — заявив керівник програми HAWC Ендрю Нодлер.

Стверджується, що під час польоту ракета підтримує швидкість від 5 до 10 махів (від 6125 км/год до 12 250 км/год). До того ж під час польоту технологія може летіти і маневрувати, що ще більше ускладнює її перехоплення.

Нагадаємо, 26 січня ЗС РФ завдали удару гіперзвуковими ракетами "Кинджал" по Україні.

23 грудня 2022 року повідомлялося, що вчені розробляють гіперзвуковий безпілотник Mayhem.