Учені розробляють гіперзвуковий безпілотник Mayhem: що про нього відомо (відео)

Проєкт розрахований на 4 роки та коштуватиме $334 млн.

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Компанія Leidos уклала контракт із ВПС США на розробку великого гіперзвукового безпілотного літального апарату для розвідувальних, спостережних і ударних завдань. Про це повідомило на своєму сайті leidos.com.

Як зазначає у своєму матеріалі видання newatlas.com, швидкість дає військовим велику перевагу, коли йдеться про зіткнення сил у повітряному просторі. За твердженням ЗМІ, американські збройні сили докладають максимум зусиль, щоб дати можливість своїм системам озброєнь досягати гіперзвукових швидкостей, що перевищують швидкість звуку в 5 разів.

Сьогодні сподівання покладаються на такі проєкти, як БПЛА Mayhem. Дрон, за задумом розробників, зможе виконувати ті бойові завдання, які раніше покладалися на літак SR-71 Blackbird. Журналісти припустили, що дрон Mayhem може мати якийсь стосунок до гіперзвукового пілотованого літака SR-72 Lockheed Martin, прозваного в ЗМІ "сином" SR-71 Blackbird, тому що в Mayhem, теоретично, може використовуватися аналогічна рухова установка "комбінованого циклу", що робить можливою роботу гіперзвукового прямоточного повітряно-реактивного двигуна (ГПВРД) на злітно-посадковій, дозвуковій і навіть надзвуковій швидкостях.

[ + – ] Огляд безпілотника SR-72 від Lockheed Martin

Згідно з офіційним пресрелізом, у БПЛА Mayhem буде встановлений ГПВРД, що забезпечує швидкість понад 5 Маха (6125 км/год).

"Перед Leidos стоїть завдання спроєктувати й розробити версію великого класу, яка перевершує наявні повітряно-реактивні системи з дальності й вантажопідйомності. Цифрова інженерія, щоб гарантувати, що зусилля з проєктування допоможуть майбутньому розвитку та переходу", — йдеться у заяві.

Окрім експертів із Leidos, над проєктом працюватиме команда вчених та інженерів із Calspan, Draper, Kratos Defense & Security Solutions для виробництва прототипів. Фахівці Leidos займуться розробкою програмного забезпечення для Mayhem.

[ + – ] Що відомо про безпілотника Mayhem від Leidos

Зі свого боку, журналісти припускають, що новий гіперзвуковий безпілотник запускатиметься за допомогою ракети. Це дасть можливість запустити ГПВРД, щоб БПЛА зміг летіти досить швидко.

Раніше ми писали про те, що створено рухову установку на водні спеціально для дронів. Прикріпивши її до фюзеляжу, можна досягти тривалого перебування в небі.